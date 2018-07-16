Девять направлявшихся на поезде в лагерь в Ростов детей госпитализированы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. / ТАСС /. Девять детей, которые направлялись из Рязани Ростовскую область в оздоровительный лагерь, госпитализированы после ужина в поезде. Об этом сообщили в понедельник в министерстве труда и социальной защиты Рязанской области.

14 июля организованная группа детей — 296 человек выехала с вокзала Рязань-2 в лагерь ООО ДОЛ «Дружба» (Ростовская область) на поезде №2144 Москва Кисловодск . Вместе с ними были 23 сопровождающих, в том числе три медицинских работника. По данным министерства, после ужина, предоставленного вагоном-рестораном, 24 ребенка пожаловались на тошноту. Детям оказали первую помощь, дали медицинские препараты, повторно данные симптомы у них не проявлялись.

"Сопровождающие поставили в известность начальника поезда о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм при организации питания детей в поезде. По прибытию в Ростов-на-Дону (8:50 15 июля) все дети были осмотрены медицинскими работниками, у одного ребенка была выявлена повышенная температура (38 градусов), он был госпитализирован в больницу. Остальные дети чувствовали себя хорошо и были направлены в детский оздоровительный лагерь. О направлении девяти детей в Веселовскую участковую больницу Неклиновского района Ростовской области лагерь поставил в известность 16 июля в 12:00", — говорится в сообщении.

По информации директора оздоровительного лагеря ООО ДОЛ «Дружба», дети, находящиеся в больнице, чувствуют себя удовлетворительно. «Будут направлены в лагерь при получении результатов проведенных анализов», — добавили в министерстве.