Пост Ксении Собчак о закрытии ЧМ-2018 вызвал неожиданную реакцию в сети

@xenia_sobchakПост Ксении Собчак о закрытии ЧМ-2018 вызвал неожиданную реакцию в сетиКсения Собчак (36) болела 15 июля за хорватскую сборную, которая в итоге потерпела поражение. Ее муж Максим Виторган (45) делал ставки на Францию и выиграл. Но телеведущая не слишком расстроилась по этому поводу. После окончания финального матча ЧМ-2018 она поделилась своими размышлениями на тему того, как изменилась за месяц страна и ее жители. По мнению Собчак, мы больше никогда не будут прежними — всех изменил мундиаль. И этому можно только порадоваться:

Это был прекрасный чемпионат. И нам ничего не мешает быть такими же улыбчивыми и доброжелательными к чужим, к иностранцам не только во время чемпионата! Давайте продолжим жить так, как жили этот месяц. И пусть Москва всегда будет такой красивой и гостеприимной! И пусть милиция улыбается, и вообще, мы будем миролюбивыми и толерантными не только для чужих и на экспорт, но для своих.

Это тот редкий пост, который вызвал почти негласное единодушие в рядах фолловеров Ксении Собчак. Публикация за короткое время собрала почти 70000 комментариев. Практически все согласились с тем, что чемпионат мира по футболу заставил иностранцев по-другому посмотреть на россиян и открыть нас с новой стороны. Единомышленники Собчак написали: «Это был самый настоящий праздник, согласна с вами полностью!», «Ксения, вы правы, мы стали другими за этот месяц! Сама видела, как люди помогали иностранным фанатам, не зная английского! Границ не было!».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Июл 2018 в 11:49 PDT