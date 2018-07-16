Ещё
Пост Ксении Собчак о закрытии ЧМ-2018 вызвал неожиданную реакцию в сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пост Ксении Собчак о закрытии ЧМ-2018 вызвал неожиданную реакцию в сети 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakПост Ксении Собчак о закрытии ЧМ-2018 вызвал неожиданную реакцию в сетиКсения Собчак (36) болела 15 июля за хорватскую сборную, которая в итоге потерпела поражение. Ее муж Максим Виторган (45) делал ставки на Францию и выиграл. Но телеведущая не слишком расстроилась по этому поводу. После окончания финального матча ЧМ-2018 она поделилась своими размышлениями на тему того, как изменилась за месяц страна и ее жители. По мнению Собчак, мы больше никогда не будут прежними — всех изменил мундиаль. И этому можно только порадоваться:
Это был прекрасный чемпионат. И нам ничего не мешает быть такими же улыбчивыми и доброжелательными к чужим, к иностранцам не только во время чемпионата! Давайте продолжим жить так, как жили этот месяц. И пусть Москва всегда будет такой красивой и гостеприимной! И пусть милиция улыбается, и вообще, мы будем миролюбивыми и толерантными не только для чужих и на экспорт, но для своих.
Это тот редкий пост, который вызвал почти негласное единодушие в рядах фолловеров Ксении Собчак. Публикация за короткое время собрала почти 70000 комментариев. Практически все согласились с тем, что чемпионат мира по футболу заставил иностранцев по-другому посмотреть на россиян и открыть нас с новой стороны. Единомышленники Собчак написали: «Это был самый настоящий праздник, согласна с вами полностью!», «Ксения, вы правы, мы стали другими за этот месяц! Сама видела, как люди помогали иностранным фанатам, не зная английского! Границ не было!».
А тем временем президент Хорватии безоговорочно затмила Брижит Макрон на закрытии мундиаля.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Июл 2018 в 11:49 PDT
Лиза: последние новости
Стали доступны официальные фото подросшего принца Луи с крестин Есть еще порох: 50-летняя Алика Смехова показывает, как делать стойку на руках в бикини Дмитрий Тарасов заложил две машины ради родов молодой жены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США102
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа80
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму209
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение