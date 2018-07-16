Тверские парламентарии отказались голосовать поименно, но одобрили повышение пенсионного возраста

Положительное заключение на проект пенсионной реформы, существенно увеличивающей возраст выхода на заслуженный отдых, дали депутаты Законодательного Собрания Тверской области на заседании 16 июля. Все пятичасовое заседание коммунисты просидели с майками с надписями «Против пенсионной реформы», накинутых на спинки депутатских кресел и предложили провести поименное голосование, чтобы избиратели знали своих «героев» в лицо. Но с предложением большинство (а подавляющее большинство из "Единой России" ) не согласились, и дружно кнопками проголосовали «за».

Вопрос рассматривался одним из самых последних и стал на удивление самым быстрым. На обсуждение резонансной пенсионной реформы депутаты потратили всего полчаса. Аналогичный вопрос рассматривался областными парламентами во всех регионах страны.

Позицию профильного комитета по социальной политике докладывал председатель Артур Бабушкин.

С места в карьер он предложил с реформой согласиться и дать положительную рекомендацию в Госдуму . Такова позиция комитета.

Члены комитета Бабушкина считают, что изменение параметров пенсионного возраста необходимо. Напомним, реформа предполагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (с 60 сейчас), для женщин — с 55 до 63. Кроме этого комитет предложил создать рабочую группу, которая будет обсуждать этот вопрос, в том числе с привлечением общественности. Предложения рабочая группа отправит в Госдуму вслед за положительной характеристикой проекта реформы. Необходимость реформы назрела и экономическая, и политическая. Надеюсь, реформа улучшит положение дел и у нынешних и у будущих пенсионеров, — сказал Артур Бабушкин. — Артур Эльксович, а какая необходимость в этой реформе? Меня интересует не ваше личное мнение. А мнение, основанное на исследованиях. И чем вы руководствовались?— спросил депутат от ЛДПР Владимир Барастов.

Ему ответили, что вопрос «не по адресу».

Слово попросил коллега Барастова Павел Королев и спросил, с чего Артур Бабушкин взял, что тверским депутатам вообще дадут что-то обсуждать и направлять перед вторым чтении?

— Все зависит от нас с вами. Если у нас родятся разумные мысли, мы их оформим и направим в Госдуму, — парировал Артур Бабушки.

Дальше началось самое интересное — выступления депутатов.

Слово взял коммунист Артем Гончаров с оппозиционной футболкой на спинке кресла:

— Конечно, мы категорически не согласны. Эта реформа меняет систему координат и демонтирует налаженную советскую систему защиты социальных прав. Люди просто не доживут до пенсии. Сегодня вы дошли до того, что предлагаете людям заниматься здоровьем. А качественные медицинские услуги особенно в районах — это только мечта. Рассуждать об увеличивающейся продолжительности жизни — смешно. Картина на самом деле печальная.

Ваша пенсионная реформа — это первый шаг к социальному конфликту. Вы предлагаете обсуждать с общественностью? А сами декларативно всё примите и всё.

Это всё райно что затыкать гражданам рты под видом «Весёлых стартов (в Ржеве митинг за отмену пенсионной реформы не был согласован, как рассказал ТИА Артем Гончаров, потому что по всему городу проходили „Весёлые старты“). Ваш разговор с жителями — это разговор слепого и глухого.

Вот давайте проведем поименное голосование. Нам же не нужно стесняться своей позиции. Чтобы люди видели, кто и почему у них украл будущее.

А то, что у нас нет денег — это миф. Мы на все находим деньги, даже на пакет Яровой. А на своих граждан найти не можем, — добавил депутат и предложил всем проголосовать против реформы.

Слово снова взял ЛДПРовец Павел Королев и сказал, что реформа носит судьбоносный характер, который приведет к социальному неравенству:

— С повышением пенсионного возраста увеличится размер пенсии. Но не надо забывать, что вместе с этим увеличатся цены на все — бензин, продукты, коммуналку.

Эта реформа затронет в первую очередь поколение 90-х. Ему и так досталась страна с бандитизмом, проституцией и наркоманией. И теперь это истрепанное 90-ми поколение хотят обречь на полуголодное существование.

Такие реформы вообще нельзя принимать без изменений трудового, налогового законодательства и помощи предпринимателям, которые берут на работу людей предпенсионного возраста. Медицину, в конце концов, улучшить. А сейчас повышать пенсионный возраст просто вредно.

Что касается референдума (именно народного обсуждения реформы добиваются профсоюзы и партия КПРФ), он тоже не нужен. Он может перерасти в массовые беспорядки.

К слову сказать, текст Павел Королёв читал по бумажке, сильно запинаясь.

Вы все избирались из относительно маленьких участков. Вас же там знают все в лицо, как вы будете в глаза своим избирателям смотреть? Не берите грех на душу! — призвал депутат в конце пламенного спича.

Впрочем, на поименное голосование большинство депутатов не согласились. И „грех на душу“ взяли.

16 июля Законодательное Собрание Тверской области большинством голосов поддержало резонансную пенсионную реформу.

Сейчас председатель парламента начнет формировать рабочую группу и собирать предложения, которые ко второму чтению будут отправлены в Госдуму. Если вам есть, что сказать по поводу повышения пенсионного возраста, обращайтесь в областной парламент.

Кто из депутатов поддерживает пенсионную реформу, читайте по ссылке.