Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, здравоохранения и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 упал на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Stmicroelectronics (MI:STM), которые подорожали на 0,625 п. (3,18%), закрывшись на отметке в 20,290. Котировки Azimut Holding SpA (MI:AZMT) выросли на 0,26 п. (1,94%), завершив торги на уровне 13,40. Бумаги Banca Generali (MI:BGN) выросли в цене на 0,38 п. (1,74%), закрывшись на отметке 22,16.

Лидерами падения стали акции UniCredit SpA (MI:CRDI), цена которых упала на 0,2160 п. (1,50%), завершив сессию на отметке 14,1700. Акции Unione di Banche Italiane SpA (MI:UBI) поднялись на 0,0400 п. (1,16%), закрывшись на уровне 3,4230, а Banco Bpm (MI:BAMI) снизились в цене на 0,028 п. (1,03%) и завершили торги на отметке 2,655.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (212) превысило количество закрывшихся в минусе (160), а котировки 22 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,33%, или 0,22, достигнув отметки $67,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,73%, или 0,53, до $72,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,07%, или 0,80, до отметки $1.226,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,1659, а котировки EUR/GBP повысились на 0,34%, достигнув отметки 0,8922.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,75.