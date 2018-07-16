Глава МВД Украины предложил обсудить статус русского языка в Донбассе

Украины КИЕВ, 16 июля. / ТАСС /. Глава МВД Арсен Аваков предложил вернуться к обсуждению статуса русского языка в Донбассе как регионального, хотя он таким уже являлся до событий в стране в феврале 2014 года.

В статье для "Украинской правды" , опубликованной в понедельник, он перечислил положения, «по которым необходимо определить меру допустимого для украинского общества компромисса», в том числе относительно «временного или постоянного статуса русского языка как регионального и определения „особого статуса“ деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

Он также предложил ввести особый статус для «жителей территории, временно неподконтрольной Украине», на период до восстановления легитимных украинских документов.

При этом министр перечислил, на что Киев однозначно не пойдет. Во-первых, по словам Авакова, Киев никогда не пойдет на федеративное устройство с занесением в конституцию гарантий особого статуса для Донбасса. Во-вторых, написал он, не может быть речи ни о каком урегулировании, пока участок границы с РФ не будет передан под полный контроль Украины.

В-третьих, все граждане «деоккупированных территорий» будут находиться исключительно в украинской юрисдикции, даже если они имеют другие паспорта. В-четвертых, министр исключил возможность «обмена» Донбасса на признание Крыма российским. В-пятых, считает Аваков, любое урегулирование не должно мешать стремлению Украины стать членом ЕС НАТО . И в-шестых, амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления.

Ранее глава МВД Украины заявлял о намерении к 1 сентября подготовить некий план деоккупации Донбасса. По его словам, цель плана — освобождение временно оккупированных территорий и восстановления там конституционного строя Украины.

Русский язык уже был региональным

Еще в 2012 году Верховная рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», согласно которому русский язык получил статус регионального в тех регионах, где он является родным как минимум для 10% населения. Это касалось 13 из 27 областей Украины. Венецианская комиссия дала тогда этому закону крайне положительную оценку.

Однако после государственного переворота в стране в феврале 2014 года Рада по инициативе депутатов от националистической партии «Свобода» проголосовала за отмену этого закона, что явилось одной из причин конфликта на востоке страны. Правда, временно исполнявший тогда обязанности президента председатель Рады Александр Турчинов отказался подписывать законопроект до тех пор, пока не будет принят новый. Тогда несогласные с ним депутаты напрямую обратились в Конституционный суд. Тот в течение почти четырех лет избегал любых решений, и только в феврале текущего года наконец отменил закон 2012 года, сославшись на «процедурные нарушения» при его принятии.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагают проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Только после этого и проведения на этих территориях новых выборов, согласно договоренностям, Украине будет передан контроль над участком границы с РФ. Кроме того, мирный план предполагает проведение полной амнистии для всех участников событий на востоке страны.