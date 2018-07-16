«Владимирская пивоварня» загрязняет Клязьму?

Уже вторую неделю жители улицы Элеваторная и дачники СНТ «Пойма» (района «Яма») жалуются на непрекращающиеся зловонные сбросы сточных вод, которые, по их предположению, сбрасывает в Клязьму через сеть мелиоративных канав «Владимирская пивоварня», расположенная на улице Хлебозаводской.

В минувшие выходные корреспондент «ТВ-МИГ» выехал на место, где убедился, что в небольшом пруду, расположенном за зданием пивзавода, действительно скапливаются мутно-черные сбросы, источающие крайне неприятный органический запах. Из пруда вонючая жижа перетекает в канавы, прорытые бывшим СПК «Коммунар» для осушения колхозных полей. Примерно через час данные стоки (по нашим прикидкам — несколько сот литров в минуту) оказываются в Клязьме в районе так называемых Коровьих песков.

Исполнительный директор «Владимирской пивоварни» Евгений Подъячев не стал скрывать: канализация предприятия построена в 1974 году и морально устарела. Еще два года назад пивзавод платил до 1,5 млн штрафов в месяц за загрязнение Клязьмы.

Однако, по словам исполнительного директора, в прошлом году «Владимирская пивоварня» оплатила МУП «Владимирводоканал» работы по промывке коллекторов и колодцев и с тех пор, якобы, сбрасываемая в пойму вода соответствует стандартам. Ну, или почти соответствует. Евгений Подъячев признался, что в прошлый четверг при отборе проб по одному из загрязнителей было зафиксировано превышение ПДК, но исполняющий директор связывает это с сильными ливневыми дождями.

Также Подъячев сообщил нам, что два года назад пивоварню посещал природоохранный прокурор, у которого было немало вопросов к зловонному пруду, расположенному за заводом.

— Этим прудом пользуются дачники, — пояснил «ТВ-МИГ» Евгений Подъячев. — Бобры построили там плотину, и людям стало очень удобно поливать огороды. Плотину рушить они не хотят, а загрязняют воду удобрениями и химикатами. Вода гниет в этом болоте — отсюда и запах.

По нашему мнению, версия о загрязнении воды дачниками и бобрами не выдерживает никакой критики. Повторимся, что дебит зловонного потока, по самым скромным подсчетам, составляет более 100 литров в минуту.

К сожалению, оперативно связаться с главным экологом города Владимира нам пока не удалось. Но мы надеемся, что Сергей Сухопаров лично выедет на место и разберется в причинах загрязнения реки и поймы.

Мы будем следить за развитием событий.