Ещё
«Владимирская пивоварня» загрязняет Клязьму?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Владимирская пивоварня» загрязняет Клязьму? 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Уже вторую неделю жители улицы Элеваторная и дачники СНТ «Пойма» (района «Яма») жалуются на непрекращающиеся зловонные сбросы сточных вод, которые, по их предположению, сбрасывает в Клязьму через сеть мелиоративных канав «Владимирская пивоварня», расположенная на улице Хлебозаводской.
В минувшие выходные корреспондент «ТВ-МИГ» выехал на место, где убедился, что в небольшом пруду, расположенном за зданием пивзавода, действительно скапливаются мутно-черные сбросы, источающие крайне неприятный органический запах. Из пруда вонючая жижа перетекает в канавы, прорытые бывшим СПК «Коммунар» для осушения колхозных полей. Примерно через час данные стоки (по нашим прикидкам — несколько сот литров в минуту) оказываются в Клязьме в районе так называемых Коровьих песков.
Исполнительный директор «Владимирской пивоварни» Евгений Подъячев не стал скрывать: канализация предприятия построена в 1974 году и морально устарела. Еще два года назад пивзавод платил до 1,5 млн штрафов в месяц за загрязнение Клязьмы.
Однако, по словам исполнительного директора, в прошлом году «Владимирская пивоварня» оплатила МУП «Владимирводоканал» работы по промывке коллекторов и колодцев и с тех пор, якобы, сбрасываемая в пойму вода соответствует стандартам. Ну, или почти соответствует. Евгений Подъячев признался, что в прошлый четверг при отборе проб по одному из загрязнителей было зафиксировано превышение ПДК, но исполняющий директор связывает это с сильными ливневыми дождями.
Также Подъячев сообщил нам, что два года назад пивоварню посещал природоохранный прокурор, у которого было немало вопросов к зловонному пруду, расположенному за заводом.
— Этим прудом пользуются дачники, — пояснил «ТВ-МИГ» Евгений Подъячев. — Бобры построили там плотину, и людям стало очень удобно поливать огороды. Плотину рушить они не хотят, а загрязняют воду удобрениями и химикатами. Вода гниет в этом болоте — отсюда и запах.
По нашему мнению, версия о загрязнении воды дачниками и бобрами не выдерживает никакой критики. Повторимся, что дебит зловонного потока, по самым скромным подсчетам, составляет более 100 литров в минуту.
К сожалению, оперативно связаться с главным экологом города Владимира нам пока не удалось. Но мы надеемся, что Сергей Сухопаров лично выедет на место и разберется в причинах загрязнения реки и поймы.
Мы будем следить за развитием событий.
ТВ-МИГ: последние новости
Жители области могут остаться без любимых телеканалов Инна Хроменкова покидает должность директора департамента? Гусевская больница пополнится акушерским корпусом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США102
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа80
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму209
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение