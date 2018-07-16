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Мажор на Porsche хамил на встречной: как его поставили на место
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Мажор на Porsche хамил на встречной: как его поставили на место 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В этом небольшом ролике из Новокузнецка сконцентрированы сразу несколько аспектов непростой российской действительности: классовое неравенство, правовой нигилизм, хамство и вседозволенность, а также лояльное к ним отношение со стороны некоторых граждан.
На опубликованной записи Porsche Cayenne выезжает на встречную полосу и топит по ней, разгоняя всех на своем пути, однако один из водителей отказывается давать ему дорогу. Хам сначала хочет свернуть, но потом вспоминает, что он крутой, и упирается в «обидчика».
Так бы они и стояли, вероятно, если бы справа от автохама не нашелся другой водитель, который раболепно сдал назад и пропустил наглеца. Ожидаемо, гнев соцсетей обрушился на бедного автолюбителя. Ну, он сделал свой выбор.
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