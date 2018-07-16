Жители Митина возложат цветы к памятнику «Зенитка — 58 мм»

В честь 77-й годовщины отражения первого воздушного налета фашисткой авиации на Москву жители Митина возложат цветы к памятнику «Зенитка — 58 мм». Патриотический митинг «Есть память, которой не будет забвенья», организатором которого выступает библиотека № 237, состоится 21 июля в 11.00.

Сотрудники библиотеки расскажут о героических подвигах зенитчиков во время Великой Отечественной войны. А в 11.45 в литературной гостиной библиотеки № 237 по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 30 пройдет показ фрагментов военной хроники. Вход свободный.

Напомним, памятник «Зенитка — 58 мм» установлен на пересечении улицы Рословка с 1-м Пенягинским проездом. (ср)