В Совфеде отреагировали на решение Франции закрыть торгпредство в России

По словам Климова, он знаком с официальной версией. С его точки зрения, проблема заключается в том, что Франция хочет «усидеть на двух стульях».

"С одной стороны, похлопывают Россию по плечу и говорят, что мы все европейцы, а с другой — учиняют козни нашим журналистам, например", — сказал Климов.

Он добавил, что российская сторона дает понять, что «так не получится». Климов заметил, что в настоящее время к французской стороне есть много других вопросов.

"Они решили, что проще что-то закрыть, чем постараться найти компромисс. Это их выбор, а не предложение российской стороны", — заявил Климов.

Ранее сообщалось, что французское посольство закрывает представительство по торговле и инвестициям в России.