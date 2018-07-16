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В Совфеде отреагировали на решение Франции закрыть торгпредство в России
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В Совфеде отреагировали на решение Франции закрыть торгпредство в России 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов дал комментарий после того, как стало известно о закрытии представительства по торговле и инвестициям посольства Франции в России. Об этом сообщает RT.
По словам Климова, он знаком с официальной версией. С его точки зрения, проблема заключается в том, что Франция хочет «усидеть на двух стульях».
"С одной стороны, похлопывают Россию по плечу и говорят, что мы все европейцы, а с другой — учиняют козни нашим журналистам, например", — сказал Климов.
Он добавил, что российская сторона дает понять, что «так не получится». Климов заметил, что в настоящее время к французской стороне есть много других вопросов.
"Они решили, что проще что-то закрыть, чем постараться найти компромисс. Это их выбор, а не предложение российской стороны", — заявил Климов.
Ранее сообщалось, что французское посольство закрывает представительство по торговле и инвестициям в России.
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