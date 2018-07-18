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До «Самара Арены» пустят скоростной трамвай и два автобусных маршрута
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До «Самара Арены» пустят скоростной трамвай и два автобусных маршрута 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Трамвай S5 будет ходить в общем потоке
До стадиона «Самара Арена» вновь пустят общественный транспорт. Об этом 63.ru рассказали в мэрии Самары.
— До «Самара Арены» пустят три маршрута. Это скоростные трамваи S5. Они будут ездить от железнодорожного вокзала, как и во время чемпионат мира по футболу. Но возможно и внедрение сокращенного трамвайного маршрута «Стадион» — «Барбошина поляна». При этом ограничивать движение других трамваев не планируется, — сообщили в городской администрации.
Трамвай S5 «Ж/д вокзал» — «Стадион „Самара Арена“» во время ЧМ делал в пути 5 остановок: «Музей Алабина», «Самарская площадь», «Проспект Ленина» (на пересечении с Полевой), «КРЦ „Звезда“» и «Барбошина поляна».
Также до «Самара Арены» пустят автобусы S2k и S3. Первый будет курсировать от торгового центра «Мега», второй — от ТЦ «Амбар».
— Пока речь идет о запуске общественного транспорта до «Самара Арены» только в дни, когда «Крылья Советов» будут проводить домашние матчи Премьер-лиги, — пояснили в городской администрации.
Болельщики смогут оценить удобство обновленной схемы движения совсем скоро. Первая игра пройдет на самарском стадионе 31 июля. Волжане встретятся с московским ЦСКА. Сейчас поле «Самара Арены» готовят к матчам Премьер-лиги.
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