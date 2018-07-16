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Эксперт: возрастным работникам с годами придется снижать свои зарплатные ожидания, несмотря на солидный опыт
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Эксперт: возрастным работникам с годами придется снижать свои зарплатные ожидания, несмотря на солидный опыт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Последние исследования рынка труда говорят о том, что возрастные работники все больше испытывают конкуренцию со стороны молодых специалистов.
Так, 58 процентов опрошенных работников российских предприятий в возрасте более 51 года серьезно ощущают конкурентное давление со стороны молодых, 49 процентов — в возрасте более 41 года. О последних тенденциях на российском рынке труда рассказала «ВМ» Ангелина Воскресенская, руководитель финансовой практики рекрутинговой компании Antal Russia на круглом столе «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».
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