Эксперт: возрастным работникам с годами придется снижать свои зарплатные ожидания, несмотря на солидный опыт

Последние исследования рынка труда говорят о том, что возрастные работники все больше испытывают конкуренцию со стороны молодых специалистов.

Так, 58 процентов опрошенных работников российских предприятий в возрасте более 51 года серьезно ощущают конкурентное давление со стороны молодых, 49 процентов — в возрасте более 41 года. О последних тенденциях на российском рынке труда рассказала «ВМ» Ангелина Воскресенская, руководитель финансовой практики рекрутинговой компании Antal Russia на круглом столе «Трудоустройство после пенсионной реформы: как помочь найти работу тем, кому за 50».