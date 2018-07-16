Ещё
В Совфеде пообещали защищать задержанную в США по подозрению в шпионаже россиянку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде пообещали защищать задержанную в США по подозрению в шпионаже россиянку 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать Марию Бутину, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».
По его словам, США должны уведомить Москву о задержании гражданки России.
"Если подтвердится ее российское гражданство, Россия будет Бутину защищать", — сказал Косачев.
Косачев отметил, что задержание могло быть реакцией на саммит в Хельсинки.
"Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита", — заключил Косачев.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».
Газета.Ru: последние новости
Путин извинился перед жителями Хельсинки Зидан отказался покупать Неймара в "Реал" из-за Марсело Суд арестовал Петра Верзилова на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США340
В России оценили неожиданное решение Франции
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение