В Совфеде пообещали защищать задержанную в США по подозрению в шпионаже россиянку 

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать Марию Бутину, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».
По его словам, США должны уведомить Москву о задержании гражданки России.
"Если подтвердится ее российское гражданство, Россия будет Бутину защищать", — сказал Косачев.
Косачев отметил, что задержание могло быть реакцией на саммит в Хельсинки.
"Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита", — заключил Косачев.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».