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Сотрудники РИАМО выступили с лекцией для участников форума «Я — гражданин Подмосковья»
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Сотрудники РИАМО выступили с лекцией для участников форума «Я — гражданин Подмосковья» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Руководитель пресс-центра РИАМО Мария Дмитриева и фотограф агентства Николай Корешков выступили перед участниками форума «Я — гражданин Подмосковья» с лекцией об информационной журналистике, передает корреспондент РИАМО.
Темой выступления стала «Работа новостника: источники информации, проверка достоверности, проблемы пропаганды». Слушатели задали десятки вопросов об источниках информации, ее обработке и подаче, форматах, а также о пропаганде и целевой аудитории. Кроме того, вопросы касались фотожурналистики.
В форуме «Я — гражданин Подмосковья» примут участие более 10 тысяч человек.
Молодежный образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» проходит в Егорьевске. Основной целью форума является создание условий, при которых молодые и активные люди, желающие сделать Московскую область лучше, смогут продемонстрировать свои таланты и проекты, а также найти единомышленников.
Форум проходит сменами по четыре дня: 9-13 июля — первая смена, 13-17 июля — вторая смена, 17-21 июля — третья смена, 21-25 июля — четвертая смена, 25-29 июля — пятая смена.
Каждая из смен включает в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» — для творческих личностей, связанных с искусством; «Активный гражданин» — для студентов, молодых парламентариев; Business Camp — для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» — для блогеров и журналистов; Lifestyle — для спортсменов, экологов, молодых тренеров; «ЯволонтерМО» — для добровольцев, активистов волонтерских движений.
Участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.
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