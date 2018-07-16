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«Калгари» подписал новый контракт с Линдхольмом на $ 29 млн
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«Калгари» подписал новый контракт с Линдхольмом на $ 29 млн 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» заключил новый контракт с нападающим Элиасом Линдхольмом, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. По имеющейся информации, «огоньки» подписали с 23-летним хоккеистом соглашение на шесть лет, средняя зарплата Линдхольма за сезон составит $ 4,85 млн  В сезоне-2017/18 Линдхольм принял участие в 81 игре за «Каролину Харрикейнз», записав в актив 44 (16+28) балла при показателе полезности "-8" и 18 минутах штрафного времени. Напомним, ранее хоккеист подавал заявление в арбитраж.
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