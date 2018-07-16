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Город и деревня выручали друг друга
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Город и деревня выручали друг друга 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Связь столицы с окрестными деревнями раньше была намного теснее, чем сегодня. В 1933 году большинство зданий, в том числе общественных, отапливали дровами. Откуда их привозили? Из подмосковного леса, вестимо! А в 1946 году московские районы взяли шефство над отдельными колхозами в области. В деревню из города присылали стройматериалы, запчасти, рабочих и даже лекторов и самодеятельных артистов. Колхозники в долгу не оставались — присылали овощи и фрукты для заводских столовых.
Готовь дрова летом
«Вчера Мосгортоп выдал распоряжение о немедленной выдаче домоуправлениям талонов на дрова для населения. Дровяные склады уже ждут потребителей. На розничных складах Мосгортопа находится 115 тысяч кубометров дров (против 60 тысяч кубометров, которые были к началу отпуска в прошлом году). Общий запас дров по Москве (уже отпущенных на зиму больницам, школам, детдомам, домоуправлениям) составляет 840 тысяч кубометров. В этом году Москва таким образом получит на 200 тысяч кубометров в год больше».
(Из номера за 1933 год)
Артистическая помощь
«Большую помощь оказывают трудящиеся Бауманского района столицы волоколамским колхозникам. Ремонтно-механический комбинат и фабрика «Красная работница» строят дома для колхозников. Трест «Транстандартстрой» отправляет в подшефный район два стандартных дома. Рабочие авторемонтных заводов №№ 4 и 5 в сверхурочное время изготовили для подшефной МТС (машинно-тракторной станции. — «ВМ») запасные части и инструменты. Недавно в Волоколамск выехали 16 докладчиков. Они выступают с докладами о новом пятилетнем плане. На днях в четырех колхозах подшефного района выступала бригада коллектива самодеятельности фабрики «Экспорт-обувь»».
(Из номера за 1946 год)
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