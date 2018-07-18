Врио главы Дагестана вошел в состав президиума Госсовета 

Врио главы Дагестана Владимир Васильев включен в состав президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, в состав президиума включены восемь новых глав регионов, в том числе руководители Челябинской, Тульской, Калининградской, Сахалинской областей, Адыгеи, Бурятии и Пермского края, сообщает ТАСС.
Государственный совет России — совещательный орган власти, в задачи которого входит содействие реализации полномочий главы государства в вопросах обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Персональный состав президиума Госсовета определяется президентом РФ и подлежит ротации раз в полгода.