Врио главы Дагестана вошел в состав президиума Госсовета

Государственный совет России — совещательный орган власти, в задачи которого входит содействие реализации полномочий главы государства в вопросах обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Персональный состав президиума Госсовета определяется президентом РФ и подлежит ротации раз в полгода.