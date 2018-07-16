Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на западе (в районах Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), востоке (в районе Восточное Измайлово).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Пятницком, Боровском, Киевском и Щелковском шоссе, а также на Ленинградском шоссе (в обоих направлениях).

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на юге, юго-западе, западе, северо-западе и севере. Автомобильные заторы также зафиксированы на севере Садового кольца, в районе станции метро «Цветной бульвар».