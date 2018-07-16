В Общественной Палате решали, как заинтересовать своих членов в общественной работе 

Очередное заседание Общественной Палаты Саратова завершилось дискуссией на повышенных тонах, инициированной председателем Александром Занориным.
"Многих членов общественной палаты я видел один раз. Это было в октябре месяце, когда я избирался на пост председателя общественной палаты. Очень обидно, когда небольшое количество людей, здесь присутствующих, ходят в рейды, смотрят сосульки, а остальные только номинально считают себя членами Общественной Палаты", — посетовал Занорин, призвав коллег освобождать места в палате для людей, которые действительно хотят работать.
Согласившись с глобальностью поднятого вопроса, общественники стали вспоминать, сколько всего комиссий создано при палате, и выяснили, что таковых имеется семь.
"Мы должны понимать, что у нас существует масса различных советов, которые на сегодняшний день не функционируют. Они существуют номинально. Конечно же, хочется, чтобы эти органы были работающими, особенно в сфере культуры и образования", — признался Занорин.
Совместно участники заседания пришли к выводу о том, что каждого председателя комиссии необходимо принуждать к подготовке отчета. Эта мера поможет повысить заинтересованность общественников в работе. Эту инициативу поддержала и Стефанида Тимохина, рассказавшая, что лишь немногие члены ОПы соглашаются присутствовать на заседаниях общественного органа.
Точку в обсуждении поставила Наталия Биюн, которая пожаловалась на то, что заседания палаты освещаются намного хуже, чем заседания областных коллег, и в результате не имеют шансов превратиться в бомбу. Александр Занорин в ответ пообещал общественнице усилить работу со СМИ.
"А у нас же есть комиссия, связанная со СМИ", — вспомнила Биюн.
"Есть. Вот мы этой комиссией и будет пользоваться", — успокоил ее Александр Занорин.