Исследование: России удалось значительно улучшить свои позиции в рейтингах инновационной активности

Так, позиции страны существенно укрепились в рейтинге глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index: Россия поднялась с 63-го в 2010 году до 38-го места в 2017 году, рост показателя за год составил +5 позиций. За прошедшие восемь лет Россия прибавила 19 позиций в рейтинге развития инноваций Global Innovation Index, где по итогам 2017 года заняла 45-е место. А в рейтинге Doing Business Россия только за прошедший год поднялась на 16 позиций — до 35-го места. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании , эксперты которой опубликовали ежегодный Национальный доклад об инновациях в России-2017.

«Невысокий уровень коммерциализации научных разработок — одно из ключевых ограничений инновационного развития России. Выращивание новых успешных команд технологических предпринимателей и формирование устойчивого финансирования этой деятельности, в том числе через венчурные инструменты, является необходимым условием развития инноваций в стране», — говорится в докладе.

В рамках продвижения коммерциализации одной из ключевых задач инновационной политики становится развитие в России зрелого венчурного рынка. Всесторонний анализ текущего состояния российской венчурной индустрии, а также определение системы мер для ее перехода в перспективе 5–7 лет к стадии зрелости стали центральной частью доклада.

«Венчурный рынок обеспечивает инвестиции в технологические компании с высоким потенциалом и перспективами роста, к которым не могут эффективно применяться традиционные методики оценки стоимости рисков, используемые банковским сектором и классическими инвесторами. В рамках обновленной стратегии миссией РВК является формирование в стране зрелой венчурной индустрии. Возможные сценарии решения этой задачи раскрыты в Национальном докладе об инновациях», — рассказал генеральный директор РВК Александр Повалко

СПРАВКА «ВМ»

Национальный доклад об инновациях ежегодно дает оценку текущего состояния российской инновационной экосистемы, а также определяет основные направления корректировки федеральной инновационной политики. Темой третьего доклада, представленного РВК совместно с Министерством экономического развития России и Экспертным советом при Правительстве РФ , стало «Привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики РФ через инструменты венчурного рынка».

В основу документа легли результаты широкого экспертного обсуждения состояния национальной венчурной индустрии, а также результаты комплексного социологического исследования, в котором приняли участие более 200 респондентов, работающих в инновационной сфере: инвесторы, технологические предприниматели, представители федеральных органов власти. Доклад станет аналитической базой для разработки Стратегии развития венчурного рынка и рынка прямых инвестиций РФ, проект которой должен быть представлен РВК до конца 2018 года.