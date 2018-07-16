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В Перми появилось уличное граффити с изображением Станислава Черчесова
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В Перми появилось уличное граффити с изображением Станислава Черчесова 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Граффити, на котором изображён тренер сборной России по футболу Станислав Черечсов, появилось на стене одного из домов в Перми.
Автором изображения стал художник Андрей Миляхов.
Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» автор работы, сделать граффити в родном городе его вдохновили работы уличных художников из Санкт-Петербурга.
«Черчесов привёл нашу команду в хорошему результату. Узнав, что в Питере сделали его портреты, в знак солидарности я решил сделать рисунок в Перми. Он появился на стене дома по улице Луначарского, 128. В отличие от других работ, яс делал цветное изображение», — рассказал Андрей Миляхов.
Художник также сообщил, что поставил в известность Станислава Черчесова. Андрей также признался «АиФ-Прикамье», что возможно это не последняя его работа, посвящённая тренеру сборной.
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