В Перми появилось уличное граффити с изображением Станислава Черчесова

Граффити, на котором изображён тренер сборной России по футболу Станислав Черечсов, появилось на стене одного из домов в Перми

Автором изображения стал художник Андрей Миляхов.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» автор работы, сделать граффити в родном городе его вдохновили работы уличных художников из Санкт-Петербурга

Черчесов привёл нашу команду в хорошему результату. Узнав, что в Питере сделали его портреты, в знак солидарности я решил сделать рисунок в Перми. Он появился на стене дома по улице Луначарского, 128. В отличие от других работ, яс делал цветное изображение», — рассказал Андрей Миляхов.

Художник также сообщил, что поставил в известность Станислава Черчесова. Андрей также признался «АиФ-Прикамье», что возможно это не последняя его работа, посвящённая тренеру сборной.