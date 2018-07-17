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«Я не буду жить в этих условиях». Тренер Team Just оставил команду и уехал домой
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«Я не буду жить в этих условиях». Тренер Team Just оставил команду и уехал домой 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Gmbox
Тренер состава Team Just Даниэль Ronchas Уэрта Гарсия объяснил, почему он оставил команду и улетел домой в Испанию. Заявление опубликовано на личной странице во «ВКонтакте».
«Я расскажу вам свои причины, из-за которых я покинул Team Just. Я не люблю жаловаться и никогда не делал этого в прошлом (четыре года работал в крупных киберспортивных организациях), но поскольку владелец TJ полностью меня игнорирует и пытается выставить меня виноватым, то вот:
Меня не волнует чье-то мнение. Я просто уверен, что я не буду жить в этих условиях. Мне не важно, что думают игроки, которые жили в отдельных квартирах со своими девушками. Только Иван Paranoia Типухов и Александр LekCyCC Лексиков жили в одинаковых со мной условиях. Я уважаю их за то, что они могут справляться с такими неудобствами, но я не могу», — говорится в обращении.
Гарсия также отметил, что он был готов работать с командой удаленно, но руководство такой вариант не одобрила. Сейчас бывший тренер Team Just ждет ответа от Riot Games. По его словам, если организация не может обеспечить игрокам буткемп, ей не следует за него браться.
Ранее директор Team Just Александр Брыков рассказал порталу Cybersport.ru, что не видит никаких проблем с жилищными условиями. Поступок испанского специалиста оказался для него сюрпризом. Однако из-за негативных отзывов работы и поспешного отъезда тренера домой Брыков не стал останавливать его. Он также не собирается применять штрафы или апеллировать к Riot Games.
Даниэль Ronchas Уэрта Гарсия присоединился к команде 25 июня. Он успел съездить с Team Just на соревнования Rift Rivals 2018, а по возвращению в Москву поспешно вернулся в Испанию. Об отъезде тренера первым сообщил Иван Paranoia Типухов. По его словам, Гарсия поступил непрофессионально.
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