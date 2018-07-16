Тренер Team Just по Лиге Легенд не выдержал российских реалий

В субботу, 14 июля, Даниэль Ronchas Уэрта, тренер СНГ-команды Team Just по LoL, сообщил о своем уходе. В посте во «Вконтакте» испанец сослался на «на большие проблемы\трудности», которые не стал конкретизировать. Можно было подумать, что у отечественная организация в беде, если бы не сегодняшнее разъяснение от Ивана Paranoia Типухова — игрока Team Just по «Лиге Легенд». Тот утверждает, что на Даниэля повлияли жилищные условия во время буткемпа, а заодно — отключение горячей воды.

«Перед вылетом во Вьетнам [для турнира Rift Rivals, завершившегося 7 июля] к нам поступила информация, что в нашей квартире будет проводиться ремонт ванной комнаты и туалета. — пишет Paranoia в своей VK-группе, — В квартире жили Я, Лекссус и Рончас». К тому времени, как трио вернулось в Россию , ремонт должен был кончиться, но этого не произошло. Украинский и российский игроки Team Just не сильно расстроились, в отличие от тренера, которого к тому же добило десятидневное отключение горячей воды.

«Горячую воду никак не вернуть, пока профилактика не закончится. Но эта проблема не особо большая, слегка неудобно из-за того, что приходится принимать душ в другой квартире, но это пустяки. В итоге вышло так, что Рончас на следующий день после прилета, купил САМ себе билет в Испанию и улетел домой. Организация не может отвечать за такие вещи, как выключение воды на ПРОФИЛАКТИКУ».

Украинец Иван Paranoia Типухов считает, что «бросать команду и уезжать домой — это непрофессионально» со стороны Даниэля Ronchas Уэрты. «Да, эти проблемы могут тригерить, но не он ОДИН находится в таких условиях, на которые нельзя повлиять в данный момент», — подытожил киберспортсмен.

Буткемпом называется период, когда игроки команды интенсивно тренируются, проводят много времени и даже живут вместе, готовясь к важному турниру. Очевидно, Team Just делает это перед летним сезоном «Континентальной Лиги» — высшего дивизиона СНГ по LoL. И правда, игрокам нужно поработать над собой после их среднего результата в «Открытом Кубке СНГ», где они заняли четвертое место.