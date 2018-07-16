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WSJ: власти США проводят расследование в отношении Uber из-за случаев дискриминации
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WSJ: власти США проводят расследование в отношении Uber из-за случаев дискриминации 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Федеральные власти США проводят расследование в отношении компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, в связи с предполагаемыми случаями дискриминации на рабочем месте. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.
По ее данным, американская федеральная Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве расследует в том числе предполагаемые случаи дискриминации по половому признаку при приеме на работу, установлении размера оклада сотрудников, а также ряд других различных несправедливых практик.
Как отмечает издание, указанная комиссия проводит беседы с бывшими и нынешними сотрудниками Uber в связи с данными вопросами. Разбирательство было начато после поступивших жалоб о том, что в компании имеют место случаи дискриминации.
Как пишет газета, в мае этого года экс-разработчик программного обеспечения Uber подала в суд на компанию, обвинив ее представителей в домогательствах и расовой дискриминации. На прошлой неделе глава Uber по работе с персоналом Лиан Хорнси покинула свой пост по итогам внутреннего разбирательства. Ее обвиняли в ненадлежащем рассмотрении жалоб на дискриминацию на рабочем месте.
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