WSJ: власти США проводят расследование в отношении Uber из-за случаев дискриминации

НЬЮ-ЙОРК , 16 июля. / ТАСС /. Федеральные власти США проводят расследование в отношении компании Uber , предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, в связи с предполагаемыми случаями дискриминации на рабочем месте. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, американская федеральная Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве расследует в том числе предполагаемые случаи дискриминации по половому признаку при приеме на работу, установлении размера оклада сотрудников, а также ряд других различных несправедливых практик.

Как отмечает издание, указанная комиссия проводит беседы с бывшими и нынешними сотрудниками Uber в связи с данными вопросами. Разбирательство было начато после поступивших жалоб о том, что в компании имеют место случаи дискриминации.

Как пишет газета, в мае этого года экс-разработчик программного обеспечения Uber подала в суд на компанию, обвинив ее представителей в домогательствах и расовой дискриминации. На прошлой неделе глава Uber по работе с персоналом Лиан Хорнси покинула свой пост по итогам внутреннего разбирательства. Ее обвиняли в ненадлежащем рассмотрении жалоб на дискриминацию на рабочем месте.