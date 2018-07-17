Проблема гендерной дискриминации в Uber в центре внимания федерального расследования

Расследование началось в августе прошлого года, в это же время Дара Хосровшахи сменил Трэвиса Каланика на посту генерального директора. Дискуссия по проблеме гендерной дискриминации в компании последовала после того, как бывший инженер Uber Сюзан Фовлер опубликовала статью о сексизме и сексуальных домогательствах, которые она испытала во время работы в феврале 2017 года.

В настоящий момент следователи опрашивают нынешних и бывших сотрудников, разбирают документы компании для того, чтобы изучить как гендер влияет на решения о принятии на работу и назначении заработной платы в Uber, сообщается в отчете. Кроме того, на данный момент продолжается пять уголовных расследований в отношении бизнес-практики в Uber.

"Мы постоянно совершенствуемся как компания и проактивно изменились за последние 18 месяцев, включая перемены в заработной плате и структуре акционерного капитала, основанной на рынке, пересмотр процесса оценки эффективности, издание отчетов о разнообразии и включении (Diversity & Inclusion reports), организацию тренингов по лидерству и разнообразию для тысяч сотрудников по всему миру", — прокомментировали в Uber для The Verge. (Стоит отметить, последний отчет по разнообразию, второй у Uber и первый после назначения Хосровшахи на должность, продемонстрировал незначительные улучшения, после того как был опубликован в апреле.)

Новости о расследовании поступили через несколько дней после того, как The New York Times разместила историю о том, что HR департамент Uber, ответственный за разнообразие, и другие руководители отделов приняли «несколько неофициальных и официальных жалоб» касательно поведения Барни Харфорда, главного исполнительного директора компании.

Харфорд, вместе с которым Хосровшахи работал в Expedia, как сообщается, отпустил несколько расистских комментариев на собрании в отношении смешанных пар. Сотрудники рассказали NYT, что эти комментарии пример того, как директор высказывался о женщинах и меньшинствах в других ситуациях.

Более того, через неделю глава HR отдела Лиана Хорсни подала в отставку после обвинения в расовой дискриминации, что привело к расследованию в отношении ее поведения. Как сообщается, глава юридической фирмы Гибсон Данн совместно со следователями обнаружили, что некоторые из утверждений были обоснованны.

Хосровшахи ответил на все три вопроса по сложившейся ситуации на конференции Fortune’s Brainstorm Tech, прошедшей в понедельник.

"У каждой из проблем разные обстоятельства. Вопросы, попадающие под компетенцию EEOC (Equal Employment Opportunity Commiss), о которых я не могу много говорить, копились в течение долгого времени, и настал момент, когда о них сообщили в прессе", — сказал Хосровшахи, комментируя расследование в отношении гендерной дискриминации.

Генеральный директор также сообщил, что провел собрание в понедельник утром, на котором вначале посетовал насчет жалоб, которые утекли в WSJ. По его словам, «то, что появляется в новостях это признак, который значит, что все мы в компании, правда пока еще не на всех уровнях, движемся в верном направлении, не только внешне, но и внутренне».

Что касается Харфорда, Хосровшахи признал, что «были обвинения, сделанные там», добавив, что Uber «достаточно серьезно относится ко всему что касается кого-либо, в особенности старшего персонала». На вопрос, «безопасно ли» работать с Харфордом, Хосровшахи ответил, что «еще очень рано судить об этом».

"Иногда судьба бьет только для того, чтобы мы могли видеть вещи четче", — позже добавил Хосровшахи.

"Это был один из важнейших моментов для меня. Эта была тяжелая неделя. Но это невероятная мотивация. Я думаю, у нас есть абсолютно все инструменты. И я единственный человек, который стоит за тем, что произошло. Мне не нравится, что случилось, и я не виню тех, кто ответственен за утечки. Я беру на себя всю ответственность", — сказал глава компании.