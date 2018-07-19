Суд отклонил просьбу кандидата от «Партии роста» о снятии с выборов главы Опочецкого района Геннадия Колесника 

Как сообщили «Псковской губернии» в пресс-службе партии, процесс продолжался около пяти часов. Сверчков полагал, что «Яблоко» выдвинуло Колесника в нарушение пунктов устава партии. Однако суд принял позицию демократов и отказал Сверчкову в снятии кандидата. Ещё один иск подан на снятие кандидата в главы Великолукского района Ларису Семашко, отметили в пресс-службе «Яблока». Напомним, накануне представители «Партии роста» подали исковые заявления на снятие кандидатов от партии «Родина»: Константина Вилкова пытались снять с выборов главы Опочецкого района, кроме того, в ближайшее время должен состояться судебный процесс по иску «Партии роста» к ТИК Псковского района о регистрации Зои Шапошниковой на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №12. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».