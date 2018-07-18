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Константин Вилков стал самовыдвиженцем на выборах главы Опочецкого района
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Константин Вилков стал самовыдвиженцем на выборах главы Опочецкого района 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Руководитель регионального отделения партии «Родина»Константин Вилков, который накануне снял свою кандидатуру, стал самовыдвиженцем на выборах главы Опочецкого района — об этом «Псковской губернии» сообщили источники в Опочецком районе. Заявление было подано вечером 18 июля. Напомним, ранее стало известно, что кандидат от «Партии роста» Иван Сверчков обратился в Опочецкий районный суд с иском к избирательной комиссии района, в которой потребовал отменить регистрацию Константина Вилкова на выборах главы муниципалитета. Таким образом, на данный момент на выборах главы Опочецкого района зарегистрированы действующий глава Юрий Ильин («Единая Россия»), Геннадий Колесник («Яблоко»), Виктор Гусев, Сергей Иванов (самовыдвиженцы) и Иван Сверчков («Партия роста»). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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