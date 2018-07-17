Руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков снял свою кандидатуру с выборов главы Опочецкого района, информацию он подтвердил «Псковской губернии». Причины снятия кандидат от «Родины» не называет, однако ранее реготделение партии сообщало о давлении со стороны властей. По информации «ПГ», в выходные прошла встреча Константина Вилкова и врио губернатора Михаила Ведерникова. Напомним, вчера стало известно, что кандидат от «Партии роста» Иван Сверчков обратился в Опочецкий районный суд с иском к избирательной комиссии района, в которой потребовал отменить регистрацию Константина Вилкова на выборах главы муниципалитета. Таким образом, на данный момент на выборах главы Опочецкого района зарегистрированы действующий глава Юрий Ильин («Единая Россия»), Генналий Колесник («Яблоко»), Виктор Гусев, Сергей Иванов (самовыдвиженцы) и Иван Сверчков («Партия роста»). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».