Кандидат от «Партии роста» требует через суд снять Константина Вилкова с выборов главы Опочецкого района 

Кандидат от «Партии роста» Иван Сверчков обратился в Опочецкий районный суд с иском к избирательной комиссии района, в которой требует снять Константина Вилкова с выборов главы муниципалитета. Судебное заседание пройдёт 19 июля, административное дело рассмотрит судья Александр Иванов. Причины, по которым Сверчков просит снять Вилкова с выборов, пока неизвестны. Напомним, на выборах главы Опочецкого района на данный момент зарегистрированы действующий глава Юрий Ильин («Единая Россия»), Генналий Колесник («Яблоко»), Виктор Гусев, Сергей Иванов (самовыдвиженцы) и Иван Сверчков («Партия роста»). Иван Сверчков (справа) потребовал снять кандидатуру Константина Вилкова. Фото из личного архива И. Сверчкова.