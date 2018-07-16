Начата доследственная проверка: прокуратура заинтересовалась фотографиями учалинского врача

Учалинская межрайонная прокуратура заинтересовалась информацией о том, что врач анестезиолог-реаниматолог разместил на личной странице в социальной сети селфи, снятое во время операции. В кадр попало лицо пациентки, находящейся под наркозом.

Врач теперь ответит за свой поступок

— Медик нарушил требования Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в соответствии с которыми не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его законного представителя, — рассказли в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес главного врача медучреждения внесено представление. Руководством больницы по указанному факту организована служебная проверка.

Кроме того, межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку -нарушение неприкосновенности частной жизни.