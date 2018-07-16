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Начата доследственная проверка: прокуратура заинтересовалась фотографиями учалинского врача
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Начата доследственная проверка: прокуратура заинтересовалась фотографиями учалинского врача 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Учалинская межрайонная прокуратура заинтересовалась информацией о том, что врач анестезиолог-реаниматолог разместил на личной странице в социальной сети селфи, снятое во время операции. В кадр попало лицо пациентки, находящейся под наркозом.
Врач теперь ответит за свой поступок
— Медик нарушил требования Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в соответствии с которыми не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его законного представителя, — рассказли в ведомстве.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес главного врача медучреждения внесено представление. Руководством больницы по указанному факту организована служебная проверка.
Кроме того, межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку -нарушение неприкосновенности частной жизни.
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