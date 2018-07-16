В СИЗО Москвы содержатся почти два десятка иностранных болельщиков ЧМ

Около 20 иностранных болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира по футболу и задержанных за различные преступления, содержатся в московских СИЗО , сообщает «Интерфакс»

«Болельщики находятся в трех разных СИЗО: в СИЗО-2 , СИЗО-5 и СИЗО-6. В СИЗО-5 мы обнаружили шесть человек, в основном это карманники», — сказал Бабушкин.

По его словам, в других СИЗО содержится от четырех до 10 человек.

«Всего их меньше 20 человек», — уточнил Бабушкин.

В свою очередь Федотов отметил, что в ходе встречи все задержанные болельщики «просили о милосердии, ссылаясь на наличие многочисленных детей».

Мексики, Колумбии, Ирана и «Здесь содержатся граждане Перу Нигерии . Никаких жалоб на организацию питания или медицинского обслуживания в СИЗО они не высказывали», — отметил Федотов.

По его словам, администрация СИЗО проинформировала консульства всех стран, граждане которых содержатся в изоляторе, однако консульские работники Нигерии и Перу до сих пор не посетили арестованных соотечественников.

«Придется вмешаться совету и обратиться в МИД РФ с просьбой «пошевелить» диппредставительства этих стран», — отметил глава СПЧ.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.