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В СИЗО Москвы содержатся почти два десятка иностранных болельщиков ЧМ
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В СИЗО Москвы содержатся почти два десятка иностранных болельщиков ЧМ 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Около 20 иностранных болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира по футболу и задержанных за различные преступления, содержатся в московских СИЗО, сообщает «Интерфакс».
Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин совместно с председателем СПЧ Михаилом Федотовым в понедельник посетил СИЗО-5 УФСИН по Москве, где содержатся, в том числе, иностранные болельщики.
«Болельщики находятся в трех разных СИЗО: в СИЗО-2, СИЗО-5 и СИЗО-6. В СИЗО-5 мы обнаружили шесть человек, в основном это карманники», — сказал Бабушкин.
По его словам, в других СИЗО содержится от четырех до 10 человек.
«Всего их меньше 20 человек», — уточнил Бабушкин.
В свою очередь Федотов отметил, что в ходе встречи все задержанные болельщики «просили о милосердии, ссылаясь на наличие многочисленных детей».
«Здесь содержатся граждане Перу, Мексики, Колумбии, Ирана и Нигерии. Никаких жалоб на организацию питания или медицинского обслуживания в СИЗО они не высказывали», — отметил Федотов.
По его словам, администрация СИЗО проинформировала консульства всех стран, граждане которых содержатся в изоляторе, однако консульские работники Нигерии и Перу до сих пор не посетили арестованных соотечественников.
«Придется вмешаться совету и обратиться в МИД РФ с просьбой «пошевелить» диппредставительства этих стран», — отметил глава СПЧ.
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.
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