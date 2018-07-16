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В правительстве Саратовской области прошло заседание по вопросам обманутых
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В правительстве Саратовской области прошло заседание по вопросам обманутых 

АиФ 2 часа назад
В правительстве Саратовской области прошло заседание рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков, одним из вопросов было увеличение инвестиционной привлекательности ЖСК «Рубин», в том числе, за счет приданного ему земельного участка, сообщает пресс-служба ЕР.
Курирующий достройку данного дома депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что без активного участия специалистов администрации города и областного министерства строительства решение данного вопроса так и не выйдет из стадии обсуждения.
«Нужно еще раз всем вместе садиться, прорабатывать дорожную карту. Есть разные предложения, но получается, что специалисты отошли от этой темы, и мы с дольщиками, как говорится, варимся в собственном соку. Можно обсуждать бесконечно то, как надо увеличить земельный участок или перенести подстанцию, но надо принимать конкретные решения с участием профессионалов», — подчеркнул Николай Панков.
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