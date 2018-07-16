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Россияне бросились скупать Tesla
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Россияне бросились скупать Tesla 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Число электрокаров Tesla в России стремительно вырастет благодаря ретейлеру «Связной», который вместе с Moscow Tesla Club запустил сервис онлайн-заявки на поставку популярных автомобилей в Россию. К такому выводу приходит агентство Bloomberg, основываясь на сообщении российского ретейлера.
В релизе «Связного», который имеется в распоряжении «Ленты.ру», говорится, что за месяц работы сервиса подано 236 заявок на автомобили американской корпорации. Агентство отмечает, что эти цифры сопоставимы с общим числом автомобилей Tesla в России, которых в настоящий момент около 300 штук. Впервые Tesla появилась в России в 2014 году.
Около 43 процентов заказов пришлись на седан Model S, 26 процентов заинтересовались Model X. Оставшийся 31 процент между собой поделили Model 3, которая считается самой бюджетной среди всех моделей компании, и Roadster.
Для покупки Tesla клиентам достаточно выбрать модель, комплектацию, внести предоплату и ждать доставки своего автомобиля. Как заявляет компания, они доставят электромобиль в любой город, где есть один из 5,5 тысячи магазинов «Связной».
По словам управляющего партнера Moscow Tesla Club Игоря Антарова, покупатели получат свои машины через четыре месяца после поставки из США в Нидерланды, где автомобили адаптируют под российского потребителя. Стоимость автомобилей Tesla в России на 60 процентов выше, чем в Западной Европе. Высокая цена связана с таможенной пошлиной и утилизационными сборами. Несмотря на это, многие предприниматели и топ-менеджеры отправили заявку на покупку Tesla.
«Связной» начал продажу электромобилей 31 мая этого года. В настоящий момент в России нет официального магазина Tesla и зарядных станций компании Илона Маска.
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