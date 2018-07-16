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Оставшихся в Москве без обратных билетов нигерийцев будут отправлять домой малыми группами
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Оставшихся в Москве без обратных билетов нигерийцев будут отправлять домой малыми группами 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Граждан Нигерии, приехавших в Россию на заработки и оставшихся без билетов домой из-за мошеннических действий, будут отправлять на родину небольшими группами по 15-20 человек, время отправки будет обсуждаться с посольством Нигерии, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.
«Оставшихся нигерийцев будут отправлять домой небольшими группами по 15-20 человек. Всех вместе отправить, к сожалению, не получится. Сейчас мы ориентируемся по ценам на билеты», — сказал Мельников.
Он добавил, что даты, когда первая и последняя группы граждан Нигерии полетят домой, еще не определены. Этот вопрос будет решаться с посольством африканской республики.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
Ранее Мельников сообщал, что посольство Нигерии выделило деньги на заселение данных людей в хостелы на несколько дней. За это время нигерийское посольство обещало решить вопрос с возвращением своих граждан на родину.
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