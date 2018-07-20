Около 150 обманутых нигерийцев, которым обещали блестящую карьеру в России, отправились домой спецрейсом

Около 150 обманутых мошенниками

граждан Нигерии , прилетевших в Москву по паспортам болельщика в надежде устроиться на работу, вылетели на родину спецсрейсом из аэропорта Домодедово . Об этом сообщается в аккаунте правозащитного движения против рабства

"Альтернатива", помогавшего иностранцам.

В сообщении отмечается, что пострадавших африканцев привезли в аэропорт еще в четверг, но рейс несколько раз откладывался. «Полиция помогла организовать для нигерийцев специальную зону, где они смогли спокойно разместиться и отдохнуть в ожидании вылета. Сегодня в 14:52 спецборт с „горе-болельщиками“ на борту наконец вылетел из московского Домодедово », — рассказали правозащитники.

Спецборт выделил лично президент Нигерии Мухаммаду Бухари после согласования с российской стороной. Первый секретарь посольства Нигерии Десмонд Нвосу передал жителям и властям России «искреннюю благодарность за гостеприимство, оказанное пострадавшим», пишет

"Коммерсант". По его мнению, «этот жест гостеприимства внесет огромный вклад в сердечные отношения» между РФ и Нигерией.

В разговоре с РИАМО

лидер «Альтернативы» Олег Мельников не исключил, что в России могли остаться нигерийцы, которые по каким-либо причинам не обратились в посольство своей страны.

Напомним, несколько десятков нигерийцев оказались в Москве без денег, жилья и обратных билетов из-за действий мошенников. По словам самих иностранцев, перед ЧМ по футболу у них на родине появились специальные «агентства», предлагавшие помочь с карьерой профессиональных футболистов и другой высокооплачиваемой работой в России.

Для въезда в РФ им за 300 долларов делали паспорта болельщика (Fan ID), хотя на самом деле они оформлялись бесплатно. В Москве африканцев никакие работодатели не ждали, а обратные билеты оказались аннулированы. В посольстве Нигерии не смогли сразу помочь согражданам и направляли их в «Альтернативу». Правозащитники помогли нигерийцам разместиться в хостелах.

Более 60 человек несколько дней жили в московских аэропортах из-за ложной информации об организованном рейсе в Нигерию. Посольство начало предпринимать активные действия после того, как десятки африканцев вместе с правозащитниками провели ночь у его стен. Диппредставительство взяло на себя расходы на жилье и пообещало решить вопрос с отправкой сограждан домой в течение пяти дней.

Руководитель информационного отдела «Альтернативы» Юлия Силуянова призналась, что движение впервые столкнулось с такой массовой аферой. «Были инциденты более мелкие, и с нигерийскими, и с другими африканскими жителями, но такого масштаба никогда не было и, надеемся, и не будет», — приводит ее слова

Силуянова также рассказала, что нигерийцам запрещали обсуждать подробности их приезда со СМИ или предлагали врать на камеру о том, что они пропустили рейс по своей вине, передает

"Спорт-Экспресс". В «Альтернативе» считают, что далеко не все потерпевшие решили вернуться домой, хотя точных данных на этот счет нет. По оценкам волонтеров, в России остались еще примерно 150 нигерийцев.