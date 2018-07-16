Ещё
МИД Нигерии вернет граждан страны из Москвы на родину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Нигерии вернет граждан страны из Москвы на родину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Президент Нигерии Муххамаду Бухари поручил министерству иностранных дел и министерству транспорта африканской республики начать процесс репатриации граждан Нигерии из России на родину, первые отправления стартуют в ближайшие два дня, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.
«После долгих консультаций с нигерийским правительством к нам подключились их местные журналисты и чиновники. Мы добились, чтобы все это дошло до президента Бухари. И президент сообщил о том, что дал поручения министру транспорта и министру иностранных дел вернуть граждан в Нигерию и заняться их репатриацией», — сказал Мельников.
Он добавил, что сейчас собираются окончательные списки граждан Нигерии, на данный момент число пострадавших остановилось на отметке 85 человек. Правозащитник предполагает, что первые отправления людей домой начнутся в ближайшие два дня.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
Ранее Мельников сообщил, что нигерийцев, которые не смогли покинуть Москву, будут отправлять на родину малыми группами.
РИАМО: последние новости
Установленные к ЧМ‑2018 экраны в фан‑зоне около МГУ демонтируют в ближайшее время Федерация независимых профсоюзов России подготовила предложения по пенсионной реформе В СИЗО Москвы содержатся почти два десятка иностранных болельщиков ЧМ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США319
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже49
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение