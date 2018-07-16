МИД Нигерии вернет граждан страны из Москвы на родину

«После долгих консультаций с нигерийским правительством к нам подключились их местные журналисты и чиновники. Мы добились, чтобы все это дошло до президента Бухари. И президент сообщил о том, что дал поручения министру транспорта и министру иностранных дел вернуть граждан в Нигерию и заняться их репатриацией», — сказал Мельников.

Он добавил, что сейчас собираются окончательные списки граждан Нигерии, на данный момент число пострадавших остановилось на отметке 85 человек. Правозащитник предполагает, что первые отправления людей домой начнутся в ближайшие два дня.

Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.