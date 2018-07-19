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Количество нигерийцев, оставшихся без обратных билетов, возросло до 146 человек
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Количество нигерийцев, оставшихся без обратных билетов, возросло до 146 человек 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Количество граждан Нигерии, оставшихся без билетов домой вследствие мошеннических действий, возросло до 146 человек, к вечеру их число может увеличиться еще на три-пять человек, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.
«Количество граждан Нигерии добавилось, их у нас уже 146. Плюс нам позвонили, сказали, что еще есть три-пять человек в разных местах. В ближайшее время мы готовимся их отправлять домой», — сказал Мельников.
Он добавил, что планы отправки нигерийцев домой изменились, теперь их скорее всего отправят сразу всех на большом самолете. Сегодня вечером план будет прорабатываться с посольством Нигерии в России.
Ранее Мельников сообщил, что нигерийцев, которые не смогли покинуть Москву, будут отправлять на родину малыми группами.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
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