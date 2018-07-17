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Количество нигерийцев, оставшихся без обратных билетов в Москве, увеличилось на 35 человек
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Количество нигерийцев, оставшихся без обратных билетов в Москве, увеличилось на 35 человек 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К посольству Нигерии в Москве пришли 35 граждан африканской республики, которые также остались без билетов домой, их уже разместили в столичных хостелах, пока неизвестны сроки отправки на родину пострадавших нигерийцев, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.
«У нас прибавилось плюс 35 человек. Они сами вышли к нигерийскому посольству. Сейчас их расселили по хостелам. В общем у нас сейчас 119 граждан Нигерии ожидают отправки домой», — сказал Мельников.
Он добавил, что сроки репатриации нигерийцев домой остаются неизвестны. Сейчас все зависит от правительства африканской страны.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
Ранее Мельников сообщил, что нигерийцев, которые не смогли покинуть Москву, будут отправлять на родину малыми группами.
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