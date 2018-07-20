Ещё
Более 140 безбилетных нигерийцев вылетели на родину спецбортом из Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 140 безбилетных нигерийцев вылетели на родину спецбортом из Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 140 граждан Нигерии, оставшихся без билета домой из-за мошеннических действий, минувшей ночью вылетели из Москвы на родину спецбортом из аэропорта «Домодедово», сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников.
«Вчера днем прилетел спецборт из Нигерии и ночью из «Домодедова» вылетели нигерийцы в количестве 146 человек. Спецборт выделил лично президент Нигерии», — сказал Мельников.
Правозащитник не исключает, что в России еще могли остаться граждане Нигерии, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в посольство своей страны.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу-2018 для того, чтобы приехать в Россию. На родине им обещали, что они найдут в РФ работу и что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
РИАМО: последние новости
Google может сделать платной ОС Android после штрафа ЕС Около 450 проводников в бесплатных поездах для болельщиков ЧМ прошли обучение английскому 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе1004
Караченцова попросили забрать жену из психушки20
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина4
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»82
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение