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165 нигерийских болельщиков, оставшихся без билетов и средств, улетели на родину
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165 нигерийских болельщиков, оставшихся без билетов и средств, улетели на родину 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: riavrn.ru
После пикета, организованного нигерийскими болельщиками возле посольства Нигерии в Москве, прошла неделя. И сегодня, 20 июля, около двух часов ночи они смогли вылететь на родину.
«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.
С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счёт. И этот не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.
В понедельник мы будем ещё раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлёт» — рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Носовым, координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».
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