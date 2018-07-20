165 нигерийских болельщиков, оставшихся без билетов и средств, улетели на родину

После пикета, организованного нигерийскими болельщиками возле посольства Нигерии Москве , прошла неделя. И сегодня, 20 июля, около двух часов ночи они смогли вылететь на родину.

«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово , рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счёт. И этот не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.

В понедельник мы будем ещё раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлёт» — рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Носовым, координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».