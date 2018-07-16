Срок давности по наказаниям коллекторов увеличат до трех лет

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, увеличивающий срок давности привлечения к ответственности коллекторов. Сегодня на то, чтобы наказать коллекторов-нарушителей, дается три месяца. Планируется расширить временные рамки до трех лет.

Это позволит наказывать коллекторские агентства в том числе за нарушения, выявленные в ходе плановых проверок. Как объясняют в ведомстве, такие проверки по закону проводятся не чаще, чем раз в три года. Во время этих проверок могут быть выявлены нарушения, срок давности по которым прошел. Сейчас приходится прощать за такое. Но прощать не стоило бы.

"Законопроект разработан в целях повышения эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", поясняют в Минюсте.

Также разрабатываются законопроекты, совершенствующие порядок рассмотрения обращений граждан о незаконных действиях коллекторов. Судебные приставы получат полномочия затребовать нужную информацию при рассмотрении подобных заявлений, а за молчание или предоставление ложных сведений будет введена административная ответственность. Штрафы заплатят, например, представители микрофинансовых организаций, не ответившие вовремя и честно на запрос приставов.