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Эксперт Норайр Блудян: в Тверской области наметилась тенденция легализации пассажирских перевозок
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Эксперт Норайр Блудян: в Тверской области наметилась тенденция легализации пассажирских перевозок 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
Председатель правления Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» Норайр Блудян отметил «устойчивую тенденцию положительных сдвигов в сфере легализации пассажирских перевозок и повышения их безопасности» в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Особенно это заметно в части так называемых псевдозаказных перевозок на междугородних и межрегиональных маршрутах. Начали проводиться регулярные проверки транспортных средств на линии, уже организован целый ряд задержаний нелегальных автобусов, работающих с нарушениями действующего законодательства", — отметил эксперт.
По его мнению, наведение порядка в этой сфере связано с принципиальной позицией губернатора Игоря Рудени и приходом новых руководителей Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также регионального отдела этого ведомства.
"Благодаря усилиям уполномоченных органов региональных властей, контрольно-надзорных органов и общественности, рынок транспортных услуг приводится к цивилизованному формату, соответствующему всем требованиям федерального и регионального законодательства", — считает руководитель транспортной ассоциации.
Эксперт также выразил надежду, что «серый» рынок пассажирских перевозок в Тверской области будет окончательно ликвидирован.
Напомним, в январе этого года, выступая на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тверской области Игорь Руденя заявил о наступлении на сферу нелегальных перевозок.
По оценкам экспертов, в городе Твери в нелегальном обороте в этой отрасли находится от 2 до 3 миллиардов рублей. А в целом по области пассажиры платят нелегальным перевозчикам от 5 до 7 миллиардов рублей.
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