Эксперт Норайр Блудян: в Тверской области наметилась тенденция легализации пассажирских перевозок

Председатель правления Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» Норайр Блудян отметил «устойчивую тенденцию положительных сдвигов в сфере легализации пассажирских перевозок и повышения их безопасности» в Тверской области . Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Особенно это заметно в части так называемых псевдозаказных перевозок на междугородних и межрегиональных маршрутах. Начали проводиться регулярные проверки транспортных средств на линии, уже организован целый ряд задержаний нелегальных автобусов, работающих с нарушениями действующего законодательства", — отметил эксперт.

"Благодаря усилиям уполномоченных органов региональных властей, контрольно-надзорных органов и общественности, рынок транспортных услуг приводится к цивилизованному формату, соответствующему всем требованиям федерального и регионального законодательства", — считает руководитель транспортной ассоциации.

Эксперт также выразил надежду, что «серый» рынок пассажирских перевозок в Тверской области будет окончательно ликвидирован.

Напомним, в январе этого года, выступая на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тверской области Игорь Руденя заявил о наступлении на сферу нелегальных перевозок.