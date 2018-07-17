Радио «Свобода» выяснила, чем на родине занимались разведчики РФ, обвиненные во вмешательстве в американские выборы 

Журналистам радиостанции
"Свобода"
удалось провести независимое расследование и обнаружить следы деятельности сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ (бывш. ГРУ), которых в США обвинили во взломе компьютеров Демократической партии и вмешательстве в президентские выборы. Как оказалось, некоторые из упомянутых
американскими следователями разведчиков занимались вербовкой хакеров из числа студентов и школьников.
9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении, следствие связывает с войсковой частью 26165, расположенной по адресу: Комсомольский проспект, 20. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ. Сегодня, если судить по многочисленным упоминаниям в интернете, специалисты части занимаются также современными компьютерными технологиями.
Подпись командира части Виктора Борисовича Нетыкшо, первого номера в американском обвинительном заключении, стоит под договорами о сотрудничестве с рядом московских математических гимназий и лицеев — например, гимназий 1507, 1573 и 1517. Они датируются 2014 годом и подписаны лично Нетыкшо.
"Целью сотрудничества сторон является подготовка обучающихся к поступлению в Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России и в целевые группы войсковой части 26165 вузов технического профиля", — говорилось в договорах.
В понедельник, когда статья готовилась к публикации, договоры между Академией ФСБ, войсковой частью 26165 и московскими школами были доступны при поиске по документам в формате PDF в поисковой системе Google. С утра вторника сайт Департамента образования Москвы mskobr.ru, на котором они размещены, перестал работать. В офлайне оказались практически все сайты московских школ.
Как следует из реестра юридических лиц, Виктор Нетыкшо возглавлял в/ч 26165 до января 2018 года. Ранее он также преподавал в Московском государственном университете леса. В ряде научных публикаций разведчик Нетыкшо назван доцентом кафедры высшей математики МГУЛ (ныне Мытищинский филиал МГТУ им. Баумана) и кандидатом технических наук.
Добавим, сослуживцы Нетыкшо, работавшие с ним в части 26165, также подозревались в схожих агрессивных действиях. Так, его предшественник на посту командира части Сергей Гизунов находится в американском санкционном списке за вмешательство в выборы. Ныне Гизунов является заместителем начальника Главного управления Генштаба Минобороны (так после реформы 2010 года стало официально называться ГРУ). А часть 26165 в настоящий момент возглавляет полковник Дмитрий Михайлов.
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весной 2017 года упоминал военнослужащего части 26165 Георгия Петровича Рошку, который был причастен ко взлому электронного почтового ящика президента Франции Эммануэля Макрона.
Помимо Виктора Борисовича Нетыкшо в открытых источниках журналистам «Свободы» удалось найти и имя еще одного разведчика из «списка двенадцати» — Дмитрия Сергеевича Бадина. По мнению следователей, он был военнослужащим части 26165 и помощником Бориса Антонова, главы подразделения, занимавшегося взломом компьютеров Демократической партии США. Бадин и Антонов якобы контролировали других участников преступной группы.
Полный однофамилец Бадина встречается в интернете как зарегистрированный участник форума Positive Hack Days IV, состоявшегося в Москве в 2014 году. Это мероприятие было организовано компанией Positive Technologies, которая позиционирует себя в качестве одного из лидеров «отечественного и европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений».
Генеральным спонсором форума выступала "Лаборатория Касперского". Форум 2014 года проходил 21-22 мая, всего через 10 дней после того, как в российских СМИ появилось подробное описание «кибервойск», создание которых в конце 2013 года анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
тогда писал со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, что «началась „большая охота“ на программистов». Кроме того, в новое армейское подразделение активно привлекают «математиков, криптографов, офицеров радиоэлектронной борьбы, связистов» и, возможно, солдат «научных» рот.
Создание «кибервойск» подавалось как необходимая мера для противодействия агрессивным планам Пентагона. «Помимо отражения атак из сети интернет, новая структура поставит заслон кибернападениям на закрытые военные сети, к примеру противоракетной обороны. Известно, что Пентагон выделяет огромные средства на разработку шпионских программ, которые могут проникнуть в абсолютно закрытые сети, что создает угрозу национальной безопасности РФ», писал «МК».