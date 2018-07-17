Радио «Свобода» выяснила, чем на родине занимались разведчики РФ, обвиненные во вмешательстве в американские выборы

Журналистам радиостанции

"Свобода"

американскими следователями разведчиков занимались вербовкой хакеров из числа студентов и школьников.

9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении, следствие связывает с войсковой частью 26165, расположенной по адресу: Комсомольский проспект, 20. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ. Сегодня, если судить по многочисленным упоминаниям в интернете, специалисты части занимаются также современными компьютерными технологиями.

Подпись командира части Виктора Борисовича Нетыкшо, первого номера в американском обвинительном заключении, стоит под договорами о сотрудничестве с рядом московских математических гимназий и лицеев — например, гимназий 1507, 1573 и 1517. Они датируются 2014 годом и подписаны лично Нетыкшо.

"Целью сотрудничества сторон является подготовка обучающихся к поступлению в Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России и в целевые группы войсковой части 26165 вузов технического профиля", — говорилось в договорах.

В понедельник, когда статья готовилась к публикации, договоры между Академией ФСБ, войсковой частью 26165 и московскими школами были доступны при поиске по документам в формате PDF в поисковой системе Google . С утра вторника сайт Департамента образования Москвы mskobr.ru, на котором они размещены, перестал работать. В офлайне оказались практически все сайты московских школ.

Как следует из реестра юридических лиц, Виктор Нетыкшо возглавлял в/ч 26165 до января 2018 года. Ранее он также преподавал в Московском государственном университете леса. В ряде научных публикаций разведчик Нетыкшо назван доцентом кафедры высшей математики МГУЛ (ныне Мытищинский филиал МГТУ им. Баумана ) и кандидатом технических наук.

Добавим, сослуживцы Нетыкшо, работавшие с ним в части 26165, также подозревались в схожих агрессивных действиях. Так, его предшественник на посту командира части Сергей Гизунов находится в американском санкционном списке за вмешательство в выборы. Ныне Гизунов является заместителем начальника Главного управления Генштаба Минобороны (так после реформы 2010 года стало официально называться ГРУ). А часть 26165 в настоящий момент возглавляет полковник Дмитрий Михайлов

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Помимо Виктора Борисовича Нетыкшо в открытых источниках журналистам «Свободы» удалось найти и имя еще одного разведчика из «списка двенадцати» — Дмитрия Сергеевича Бадина. По мнению следователей, он был военнослужащим части 26165 и помощником Бориса Антонова , главы подразделения, занимавшегося взломом компьютеров Демократической партии США. Бадин и Антонов якобы контролировали других участников преступной группы.

Полный однофамилец Бадина встречается в интернете как зарегистрированный участник форума Positive Hack Days IV, состоявшегося в Москве в 2014 году. Это мероприятие было организовано компанией Positive Technologies, которая позиционирует себя в качестве одного из лидеров «отечественного и европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений».

Сергей Шойгу. Генеральным спонсором форума выступала "Лаборатория Касперского" . Форум 2014 года проходил 21-22 мая, всего через 10 дней после того, как в российских СМИ появилось подробное описание «кибервойск», создание которых в конце 2013 года анонсировал министр обороны РФ

тогда писал со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, что «началась „большая охота“ на программистов». Кроме того, в новое армейское подразделение активно привлекают «математиков, криптографов, офицеров радиоэлектронной борьбы, связистов» и, возможно, солдат «научных» рот.