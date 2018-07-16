Как США нашли «сотрудников ГРУ», «вмешавшихся в выборы»

Предъявление заочного обвинения дюжине «сотрудников ГРУ » в связи с их «вмешательством в выборы в США » многие восприняли как попытку осложнить прошедшие в Хельсинки переговоры Трампа и Путина. Может, оно и так. Но складывается впечатление, что мотивы у американской стороны были совсем другие — куда более банальные. И куда более простые методы поиска подозреваемых.

О том, что 12 россиянам — «сотрудникам ГРУ» предъявлено заочное обвинение по делу о «вмешательстве в выборы», объявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн — второй по важности деятель комиссии по «антитрамповскому расследованию» после спецпрокурора Роберта Мюллера . Большинство наблюдателей посчитало это обвинение чем-то вроде «напутствия» Дональду Трампу на пути в Хельсинки, мол, мы следим за тобой и ничего не забываем. Но есть основания полагать, что все это даже не давление на Трампа, а следствие личных проблем Рода Розенштейна.

Дело в том, что в день саммита в Хельсинки конгрессмены от Республиканской партии планировали поставить на голосование вопрос об импичменте прокурора. По мнению конгрессменов, Розенштейн намеренно затягивает следствие и отказывается предоставлять Конгрессу документы по первому требованию, а Конгресс паралельно с комиссией Мюллера ведет собственное расследование «российского вмешательства» в американские выборы.

Мюллер и Розенштейн действительно не хотят сотрудничать с Конгрессом, поскольку парламентским расследованием заведует Комитет по разведке, а его возглавляет Дэвид Нуньес — ярый сторонник Трампа. Сотрудничество закончилось ровно в тот момент, когда Нуньес слил в Fox News избранные куски из секретных показаний Глена Симпсона — главы компании Fusion GPS, которая и готовила пресловутое «досье» на Трампа в интересах предвыборного штаба Клинтон.

С учетом высокого риска собственной отставки Розенштейну было необходимо срочно заявить что-нибудь сенсационное. Даже если в обвинениях не просматривается состава преступления, а список обвиняемых очень похож на уже осмеянный санкционный список, составленный по данным Forbes и телефонного справочника АП РФ

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн (фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press)

Но для представителей американского истеблишмента бумага Розенштейна выглядит убедительно, местами — завораживающе. Там убеждены, что «российское вмешательство в выборы» не миф, вопрос лишь в том, в какой форме оно и кто бенефициарий. То есть, где-то в чаще рычал медведь, но что он имел в виду и какова его геолокация еще предстоит уточнить. Вот Розенштейн и уточнил, вовремя выкатив список непроизносимых для англосакса фамилий, аббревиатур и цифр.

Кому выдвигаются обвинения

Согласно заявлению Розенштайна, в Москве Подмосковье существуют воинские части за номерами 26165 и 74455, структурно принадлежащие «ГРУ» (G. R. U.). Эти части «получили в свое распоряжение имена и пароли многих сотрудников штаба Хиллари Клинтон », завладев содержимым их электронной почты, и «смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета» и комитета Демпартии по выборам в Конгресс. Начиная с марта 2016 года, «заговорщики» использовали «различный набор средств», чтобы добиться желаемого, и ориентировочно к апрелю им это удалось.

Чтобы их не могли связать с российским правительством , фигуранты списка Мюллера использовали фальшивые личности и делали лживые заявления о себе, утверждает спецпрокурор. Кроме того, они использовали сеть компьютеров по всему миру, включая США, и платили за оборудование криптовалютой. В июне 2016 года они запустили сайт dcleaks.com, на котором опубликовали украденные у демократов электронные письма (на самом сайте указано, что он создан «американскими активистами»), и аккаунты «фальшивых» пользователей в соцсетях для продвижения информации о нем.

Кроме того, «сотрудники ГРУ» «создали личность» известного хакера Guccifer 2.0. Сам Guccifer 2.0 представлялся гражданином Румынии и отрицал, что как-либо связан с Россией. Его интервью на сей счет появилось вскоре после того, как Национальный комитет демократов заявил, что их взломали представители российской власти.

По утверждению спецпрокурора, именно с сервера, находящегося на территории в/ч 74455, 15 июня 2016 года был произведен поиск ключевых слов, которые в тот же день использовались в первой публикации Guccifer 2.0. Выйти на эти данные американская контрразведка якобы смогла с помощью типичной для нее провокации: к Guccifer обратился один из кандидатов на довыборах в Конгресс и попросил предоставить компромат на противника. Имя героя не называется.

Вот список обвиняемых (с сохранением американской терминологии):

Техника телефонного справочника

Забудем на секунду, что никакого «ГРУ» (G. R. U) давно уже нет: бывшее Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ переименовано в Главное управление (ГУ) и немного переформатировано. Волну «грумании» в англосаксонской прессе в любом случае не остановить: там открыли для себя новую мистическую аббревиатуру, которая уже затмила KGB, в существовании которого на Западе тоже продолжают верить. «Новичок» по всей Центральной Англии тоже раскидывают «сотрудники ГРУ», и только безнадежно ленивые газеты не выступили по этому поводу. А дело по большому счету не в том, что американцы так и не научились грамотно обрабатывать общедоступную информацию, но в том, что все это очень похоже фабрикацию события.

Воинская часть 26165 — это 85-й главный центр специальной службы, то есть главный профильный исследовательский институт криптографии, высшей математики и компьютерных технологий, которым до недавнего времени руководил генерал Сергей Гизунов . После скоропостижной смерти генерала Игоря Сергуна 3 января 2016 года он был одним из кандидатов на должность руководителя ГУ ГШ ВС, но выбор был сделан в пользу генерала Игоря Коробова газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назначении нового начальника военной разведки). Сейчас Гизунов занимает должность заместителя начальника ГУ и курирует научную деятельность, в том числе и 85-й центр специальной службы, а также 4-й ЦНИИ, к которому относится вторая упомянутая воинская часть — 74455.

Генерал Гизунов уже пару лет как внесен США в санкционный список. Но он, как и действующий начальник ГУ Коробов, скорее ученый, чем оперативный работник. Диссертация Гизунова озаглавлена «Восстановление параметров дискретных устройств, основанное на переоценке вероятностей с использованием действительных пороговых соотношений», а названия некоторых его работ расшифровке не поддаются, например, «Псевдоматроиды, порожденные отображениями матроидов» или «Оптимальные линейные коды и критическая проблема для матроидов». Все это имеет непосредственное отношение к криптографии и построению так называемых жадных алгоритмов, используемых для дешифровки.

Исходя из этих «примет», в США назначили генерала Гизунова главным по «кибервойне» и, соответственно, «вмешательству в выборы». По этой же логике виновными были назначены и сотрудники 85-го центра, то есть подчиненные Гизунова, в том числе командир части 26155 Виктор Нетышко (в январе этого года перешел на другую должность, сейчас часть возглавляет полковник Дмитрий Михайлов ) и остальные офицеры, работающие в комплексе зданий на Комсомольском проспекте. При этом сервер, с которого якобы происходили «вмешательства», находится на территории в\ч 74455 в подмосковных Химках , на улице Кирова, дом 22, то есть в расположении 4-го ЦНИИ, ранее относившегося к РВСН

Все это никак не доказуемо, даже если учесть провокацию с участием кандидата в конгрессмены. То есть, американский истеблишмент получил красивую бумагу, составленную по принципу телефонного справочника. Возможно, что для ее составления даже не потребовалось прибегать к методам агентурной разведки (хотя военной контрразведке все же стоит напрячься), поскольку номера воинских частей давно не являются секретной информацией (даже военные кафедры вузов имеют номера), а фамилии отдельных сотрудников установить не так уж и сложно. Соответственно, точно так же — «с потолка» можно составить любой список «обвиняемых», исходя из единственной базовой посылки — на Комсомольском проспекте заняты чем-то компьютерным в интересах российской военной разведки.

При этом не совсем понятен состав преступления. Да, кто-то взломал почту у примерно 300 сотрудников штаба Клинтон. Но кибервойны не прекращаются ни на секунду, и прямо сейчас по всему миру кто-то кого-то взламывает, включая и АНБ ЦРУ . Бумага Розенштейна в таком контексте выглядит не как юридический документ, а как политическое заявление, что заставляет вернуться к версии о его личной карьерной заинтересованности. Главное, что Розенштейн не предъявляет доказательств, все это чистой воды декларация.

На совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин предложил, чтобы спецпрокурор Мюллер в рамках действующих российско-американских договоров направил запрос на проведение допросов и следственных действий, если он действительно полагает, что 12 российских военнослужащих причастные к каким-либо противоправным действиям. В качестве ответной меры президент РФ потребовал участия российских следователей на территории США в допросах по делу Браудера.

Подождем ответа Мюллера, но почему-то кажется, что группа спецпрокурора не слишком заинтересована в проведении детальных следственных действий. Привычка к декларативным заявлениям без предъявления реальных доказательств — их фирменный метод.