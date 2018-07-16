Как США нашли «сотрудников ГРУ», «вмешавшихся в выборы» 

Предъявление заочного обвинения дюжине «сотрудников ГРУ» в связи с их «вмешательством в выборы в США» многие восприняли как попытку осложнить прошедшие в Хельсинки переговоры Трампа и Путина. Может, оно и так. Но складывается впечатление, что мотивы у американской стороны были совсем другие — куда более банальные. И куда более простые методы поиска подозреваемых.
О том, что 12 россиянам — «сотрудникам ГРУ» предъявлено заочное обвинение по делу о «вмешательстве в выборы», объявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн — второй по важности деятель комиссии по «антитрамповскому расследованию» после спецпрокурора Роберта Мюллера. Большинство наблюдателей посчитало это обвинение чем-то вроде «напутствия» Дональду Трампу на пути в Хельсинки, мол, мы следим за тобой и ничего не забываем. Но есть основания полагать, что все это даже не давление на Трампа, а следствие личных проблем Рода Розенштейна.
Дело в том, что в день саммита в Хельсинки конгрессмены от Республиканской партии планировали поставить на голосование вопрос об импичменте прокурора. По мнению конгрессменов, Розенштейн намеренно затягивает следствие и отказывается предоставлять Конгрессу документы по первому требованию, а Конгресс паралельно с комиссией Мюллера ведет собственное расследование «российского вмешательства» в американские выборы.
Мюллер и Розенштейн действительно не хотят сотрудничать с Конгрессом, поскольку парламентским расследованием заведует Комитет по разведке, а его возглавляет Дэвид Нуньес — ярый сторонник Трампа. Сотрудничество закончилось ровно в тот момент, когда Нуньес слил в Fox News избранные куски из секретных показаний Глена Симпсона — главы компании Fusion GPS, которая и готовила пресловутое «досье» на Трампа в интересах предвыборного штаба Клинтон.
С учетом высокого риска собственной отставки Розенштейну было необходимо срочно заявить что-нибудь сенсационное. Даже если в обвинениях не просматривается состава преступления, а список обвиняемых очень похож на уже осмеянный санкционный список, составленный по данным Forbes и телефонного справочника АП РФ.
Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн (фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press)
Но для представителей американского истеблишмента бумага Розенштейна выглядит убедительно, местами — завораживающе. Там убеждены, что «российское вмешательство в выборы» не миф, вопрос лишь в том, в какой форме оно и кто бенефициарий. То есть, где-то в чаще рычал медведь, но что он имел в виду и какова его геолокация еще предстоит уточнить. Вот Розенштейн и уточнил, вовремя выкатив список непроизносимых для англосакса фамилий, аббревиатур и цифр.
Кому выдвигаются обвинения
Согласно заявлению Розенштайна, в Москве и Подмосковье существуют воинские части за номерами 26165 и 74455, структурно принадлежащие «ГРУ» (G. R. U.). Эти части «получили в свое распоряжение имена и пароли многих сотрудников штаба Хиллари Клинтон», завладев содержимым их электронной почты, и «смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета» и комитета Демпартии по выборам в Конгресс. Начиная с марта 2016 года, «заговорщики» использовали «различный набор средств», чтобы добиться желаемого, и ориентировочно к апрелю им это удалось.
Чтобы их не могли связать с российским правительством, фигуранты списка Мюллера использовали фальшивые личности и делали лживые заявления о себе, утверждает спецпрокурор. Кроме того, они использовали сеть компьютеров по всему миру, включая США, и платили за оборудование криптовалютой. В июне 2016 года они запустили сайт dcleaks.com, на котором опубликовали украденные у демократов электронные письма (на самом сайте указано, что он создан «американскими активистами»), и аккаунты «фальшивых» пользователей в соцсетях для продвижения информации о нем.
Кроме того, «сотрудники ГРУ» «создали личность» известного хакера Guccifer 2.0. Сам Guccifer 2.0 представлялся гражданином Румынии и отрицал, что как-либо связан с Россией. Его интервью на сей счет появилось вскоре после того, как Национальный комитет демократов заявил, что их взломали представители российской власти.
По утверждению спецпрокурора, именно с сервера, находящегося на территории в/ч 74455, 15 июня 2016 года был произведен поиск ключевых слов, которые в тот же день использовались в первой публикации Guccifer 2.0. Выйти на эти данные американская контрразведка якобы смогла с помощью типичной для нее провокации: к Guccifer обратился один из кандидатов на довыборах в Конгресс и попросил предоставить компромат на противника. Имя героя не называется.
Вот список обвиняемых (с сохранением американской терминологии):
Офицер командования части 26165 Виктор Нетыкшо (то есть, командир воинской части), глава департамента майор Борис Антонов, командующий офицер части 74455 полковник Александр Осадчук, подполковник Сергей Моргачев, старший лейтенант Алексей Лукашев, капитан-лейтенант Николай Козачек, младший лейтенант Артем Малышев, а также Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Павел Ершов, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.
Техника телефонного справочника
Забудем на секунду, что никакого «ГРУ» (G. R. U) давно уже нет: бывшее Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ переименовано в Главное управление (ГУ) и немного переформатировано. Волну «грумании» в англосаксонской прессе в любом случае не остановить: там открыли для себя новую мистическую аббревиатуру, которая уже затмила KGB, в существовании которого на Западе тоже продолжают верить. «Новичок» по всей Центральной Англии тоже раскидывают «сотрудники ГРУ», и только безнадежно ленивые газеты не выступили по этому поводу. А дело по большому счету не в том, что американцы так и не научились грамотно обрабатывать общедоступную информацию, но в том, что все это очень похоже фабрикацию события.
Воинская часть 26165 — это 85-й главный центр специальной службы, то есть главный профильный исследовательский институт криптографии, высшей математики и компьютерных технологий, которым до недавнего времени руководил генерал Сергей Гизунов. После скоропостижной смерти генерала Игоря Сергуна 3 января 2016 года он был одним из кандидатов на должность руководителя ГУ ГШ ВС, но выбор был сделан в пользу генерала Игоря Коробова (газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назначении нового начальника военной разведки). Сейчас Гизунов занимает должность заместителя начальника ГУ и курирует научную деятельность, в том числе и 85-й центр специальной службы, а также 4-й ЦНИИ, к которому относится вторая упомянутая воинская часть — 74455.
Генерал Гизунов уже пару лет как внесен США в санкционный список. Но он, как и действующий начальник ГУ Коробов, скорее ученый, чем оперативный работник. Диссертация Гизунова озаглавлена «Восстановление параметров дискретных устройств, основанное на переоценке вероятностей с использованием действительных пороговых соотношений», а названия некоторых его работ расшифровке не поддаются, например, «Псевдоматроиды, порожденные отображениями матроидов» или «Оптимальные линейные коды и критическая проблема для матроидов». Все это имеет непосредственное отношение к криптографии и построению так называемых жадных алгоритмов, используемых для дешифровки.
Исходя из этих «примет», в США назначили генерала Гизунова главным по «кибервойне» и, соответственно, «вмешательству в выборы». По этой же логике виновными были назначены и сотрудники 85-го центра, то есть подчиненные Гизунова, в том числе командир части 26155 Виктор Нетышко (в январе этого года перешел на другую должность, сейчас часть возглавляет полковник Дмитрий Михайлов) и остальные офицеры, работающие в комплексе зданий на Комсомольском проспекте. При этом сервер, с которого якобы происходили «вмешательства», находится на территории в\ч 74455 в подмосковных Химках, на улице Кирова, дом 22, то есть в расположении 4-го ЦНИИ, ранее относившегося к РВСН.
Все это никак не доказуемо, даже если учесть провокацию с участием кандидата в конгрессмены. То есть, американский истеблишмент получил красивую бумагу, составленную по принципу телефонного справочника. Возможно, что для ее составления даже не потребовалось прибегать к методам агентурной разведки (хотя военной контрразведке все же стоит напрячься), поскольку номера воинских частей давно не являются секретной информацией (даже военные кафедры вузов имеют номера), а фамилии отдельных сотрудников установить не так уж и сложно. Соответственно, точно так же — «с потолка» можно составить любой список «обвиняемых», исходя из единственной базовой посылки — на Комсомольском проспекте заняты чем-то компьютерным в интересах российской военной разведки.
При этом не совсем понятен состав преступления. Да, кто-то взломал почту у примерно 300 сотрудников штаба Клинтон. Но кибервойны не прекращаются ни на секунду, и прямо сейчас по всему миру кто-то кого-то взламывает, включая и АНБ с ЦРУ. Бумага Розенштейна в таком контексте выглядит не как юридический документ, а как политическое заявление, что заставляет вернуться к версии о его личной карьерной заинтересованности. Главное, что Розенштейн не предъявляет доказательств, все это чистой воды декларация.
На совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин предложил, чтобы спецпрокурор Мюллер в рамках действующих российско-американских договоров направил запрос на проведение допросов и следственных действий, если он действительно полагает, что 12 российских военнослужащих причастные к каким-либо противоправным действиям. В качестве ответной меры президент РФ потребовал участия российских следователей на территории США в допросах по делу Браудера.
Подождем ответа Мюллера, но почему-то кажется, что группа спецпрокурора не слишком заинтересована в проведении детальных следственных действий. Привычка к декларативным заявлениям без предъявления реальных доказательств — их фирменный метод.