Ещё
Booking.com назвал причину отказа от обслуживания крымских гостиниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Booking.com назвал причину отказа от обслуживания крымских гостиниц 

Rambler News Service 2 часа назад
«Как международная компания, Booking.com делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов. Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие», — сообщили RNS в пресс-службе компании.
Ранее издание «Крыминформ» сообщило, что сервис бронирования Booking.com исключил возможность для туристов резервировать места в объектах размещения, расположенных в Крыму. По данным издания, это связано с санкциями.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила RNS, что прегрещение работы сервиса бронирования Booking.com в Крыму никак не отразится на туристическом бизнесе. Член Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что действия сервиса являются закономерным на фоне санкций ЕС.
Rambler News Service: последние новости
Порошенко не исключил военной атаки России на Мариуполь Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста Россия в списке угроз ЕС поднялась с четвертого на второе место
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США316
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
В России оценили неожиданное решение Франции
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение