Booking.com назвал причину отказа от обслуживания крымских гостиниц 

«Как международная компания, Booking.com делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов. Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие», — сообщили RNS в пресс-службе компании.
Ранее издание «Крыминформ» сообщило, что сервис бронирования Booking.com исключил возможность для туристов резервировать места в объектах размещения, расположенных в Крыму. По данным издания, это связано с санкциями.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила RNS, что прегрещение работы сервиса бронирования Booking.com в Крыму никак не отразится на туристическом бизнесе. Член Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что действия сервиса являются закономерным на фоне санкций ЕС.