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Более 40 строящихся объектов проверит Мосгосстройнадзор с 16 по 22 июля
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Более 40 строящихся объектов проверит Мосгосстройнадзор с 16 по 22 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 40 строящихся объектов проверят специалисты комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) с 16 по 22 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 44 объекта строительства, выполнит 313 исследований. Среди проверяемых объектов: школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 150 мест вблизи дер. Столбово, участок №27; детский сад на 350 мест в районе Некрасовка, квартал 11; школа на 1,1 тыс. учащихся в дер. Говорово; крытый каток на территории «Олимпийской деревни-80»; ледовый дворец на ул. Авиаторов, вл. 7 в Солнцево; многофункциональный гостиничный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной, д. 36/10, вл. 34, стр. 2; научно-технический центр на ул. Отрадная, вл. 2 и другие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также качество работ проверят в ходе реконструкции ул. Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе, участке Калужского шоссе от 29 до 47 км, подъездной дороги к административному зданию в районе Раменки, реконструкции Варшавского шоссе в районе объездной дороги на Подольск, участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе и дороги Солнцево-Бутово-Видное на участке от Боровского до Калужского шоссе.
«Кроме того, ход работ проверят на Большой кольцевой линии метро (участок «Нижняя Масловка»-«Авиамоторная») и участках Кожуховской линии», — добавили в пресс-службе.
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