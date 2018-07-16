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В России начали продавать обновленные Renault Logan и Sandero
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В России начали продавать обновленные Renault Logan и Sandero 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Впрочем, глобальных изменений семейство не пережило, а косметических оказалось не так уж и много. К примеру, Logan и Sandero получили новую решетку радиатора с серебристой вставкой, модернизированные бамперы и светодиодные С-образные ходовые огни в головной оптике (к слову, теперь они входят в базовую комплектацию).
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В интерьере появился трехспицевый руль нового дизайна (утверждается, что он выполнен из более качественных материалов) и модернизированная задняя консоль с подстаканником. Сам подстаканник стал шире и глубже и теперь способен удерживать не только 0,33-литровую тару, но и бутылки объемом 0,5 л. В некоторых комплектациях задним пассажирам добавили еще и 12-вольтовую розетку.
У водителя теперь есть возможность заставить поворотник мигнуть три раза одним касанием, открыть люк бензобака рычажком из салона (соответственно, пробка бака лишилась замка) и определять температуру двигателя по показаниям индикатора на приборной панели. Наконец, у семейства появился новый (коричневый) цвет кузова и новые 15-дюймовые колесные диски.
По технической части никаких изменений не зафиксировано: Renault Lofan и Sandero в нашей стране по-прежнему оснащаются моторами мощностью от 82 до 113 л.с. в паре либо с пятиступенчатой МКПП, либо с четырехдиапазонным автоматом. А вот список комплектаций производитель все же пересмотрел.
Они получили новые названия — Life, Drive и Style (базовое исполнение Access трогать не стали) и новое наполнение: например, вторая подушка безопасности из платной опции превратилась в часть комплектации Life. То же самое коснулось и системы стабилизации, которая теперь включена в комплектацию Style.
Попутно семейству переписали и ценник, после чего стоимость седана выросла в зависимости от комплектации на 9 — 13 000 рублей, а хэтчбек подорожал на 5 — 12 тысяч.
За самый доступный Renault Logan (1,6 л, 82 л.с., пятиступенчатая МКПП) придется теперь заплатить как минимум 544 000 рублей, топовый оценен в 802 990 рублей.
Цены на Sandero — от тех же 544 000 рублей до 779 990 рублей (разница в цене топовых версий объясняется тем, что Renault Sandero в комплектации Style пока не предлагается). Официальные дилеры марки уже начали прием заказов на обновленное семейство, но «живые» машины доберутся до шоу-румов только к концу месяца.
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