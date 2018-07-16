Мэрия Уфы прокомментировала увольнение Ильшата Зарипова

Мэрия Уфы прокомментировала увольнение начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений горадминистрации Ильшата Зарипова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте муниципалитета.

— Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан информирует о том, что Ильшат Флоредович был уволен с должности 12 июля 2018 года по инициативе работника. Ни о каком скандальном увольнении речь не идет. Обращаемся к журналистам с просьбой до опубликования новостных сообщений запрашивать дополнительные сведения, разъяснения и комментарии в пресс-службе муниципалитета, чтобы представлять своим читателям полную картину произошедшего или готовящегося события и в целях недопущения распространения недостоверной информации, — говорится в заявлении властей.

Ранее портал ProUfu.ru сообщил о том, что увольнение Зарипова связано с участившимися коррупционными делами в области строительства. На посту он находился 7 месяцев. Приказ об увольнении подписал и.о. мэра Уфы Салават Хусаинов. По данным издания, ссылающегося на источник в правоохранительных органах , инцидент рассматривается в Администрации Президента России

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