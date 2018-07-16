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Украина как Золушка ждет, когда ее карета превратится в тыкву
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Украина как Золушка ждет, когда ее карета превратится в тыкву 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Этот грандиозный затык с авиарейсами в Турцию по сути отражает как бизнес-модель в стране, так и социальные отношения, где жлобство определяет очень многие вещи. Ведь что по сути происходит?
Перевозчики набрали много подрядов на перевозки туристов в Турцию, Тунис и другие страны, имея ограниченный парк самолетов. Гребли подряды, надеясь, что как-то справятся. В итоге проблема с одним самолетом разваливает всю логистику перевозок и сотни людей подвисают в аэропортах.
Можно было бы взять больше самолетов в лизинг, но для этого нужно взять деньги в банках, которые не дают деньги. Можно было впустить в Украину каких-то перевозчиков со стороны, но это ж надо с кем-то поделиться гипотетическим баблом, которое гипотетически можем заработать сами.
Потому так и живем.
Гипотетически можем сами поставлять газ в Европу, сидя на газовых месторождениях, но тупо и уныло просим Европу не строить «Северный поток — 2», который все равно будет построен.
Гипотетически имеем самые богатые черноземы, но мораторий на землю, потому реально бедные селяне, которые гипотетически владеют землей, а реально вынуждены уезжать работать в Польшу, где не гипотетическая, а реальная собственность на землю.
Гипотетически защищаем свой рынок от иностранных авто, потому ввели огромные пошлины на их импорт, но по факту производство авто упало с сотен тысяч до жалких пары десятков тысяч, а власти придумывают как погонять бляхеров.
Гипотетически мы сами могли производить топливо для АЭС, но реально берем его у России и США, имея вторые по величине залежи урана в Европе.
Гипотетически можем достроить вторую «Мрию», и могли бы жировать на рынке грузовой авиации, производя Аны, но реально сотни миллионов долларов, ежегодно зарабатываемых старенькими Русланами, куда-то исчезают. Антонов не может произвести за год больше 5-6 самолетов, а лучшие инженеры уезжают в Китай, Европу и США.
А потому вся страна реально мается из-за вечных гипотетических возможностей, которые вот-вот из тыквы превратятся в золотую карету.
Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего.
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