В ГД предложили оказывать господдержку российским компаниям по бронированию отелей

Ранее корреспондент ТАСС выяснил, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха в Крыму ограничена. При этом, по данным на 15:25 мск понедельника, проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме. Получить комментарии компании, является ли ограничение возможности бронирования решением компании, или оно вызвано техническим сбоем, пока не удалось.

Как отметил депутат, сервисы, подобные Booking.com, существуют и в России . Он привел в пример ситуацию в банковском секторе, где уже работает отечественная платежная система «Мир», высказав мнение, что «в индустрии туризма нужно идти этим же путем».

"Необходимо предоставить данным [российским] сервисам бронирования меры государственной поддержки вплоть до предоставления эфирного времени на каналах. Этот вопрос я дополнительно проработаю с Ростуризмом Минэкономразвития с привлечением экспертов", — цитирует парламентария в понедельник пресс-служба «Единой России».

При этом в отношении Booking.com, по мнению Кривоносова, «можно ввести контрсанкции». «Это не должно остаться безнаказанным, пусть это станет показательным примером для тех иностранных компаний, кто идет на поводу у политических санкций в отношении нашей страны», — подчеркнул зампред думского комитета по туризму.