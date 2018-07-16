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У памятника «Зенитка — 58 мм» в Митине состоится патриотический митинг
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У памятника «Зенитка — 58 мм» в Митине состоится патриотический митинг 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Митине у памятника «Зенитка — 58 мм», установленного на пересечении улицы Рословка с 1-м Пенягинским проездом, 21 июля состоится патриотический митинг «Есть память, которой не будет забвенья». Начало акции в 11.00. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине отражения первого воздушного налета фашисткой авиации на Москву. Организатором мероприятия выступает библиотека №237.
— Собравшиеся возложат цветы к памятнику и почтят память воинов минутой молчания, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова. — Также сотрудники библиотеки расскажут о героических подвигах зенитчиков во время Великой Отечественной войны.
В 11.45 в литературной гостиной библиотеки №237 по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 30 пройдет показ фрагментов военной хроники. Вход свободный.
Фото: mitino.mos.ru.
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